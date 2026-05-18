"급성췌장염 재발 환자, 만성췌장염 위험 최대 70배 증가"

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[스포츠조선 장종호 기자] 급성췌장염 증상이 호전됐더라도 재발을 막지 못하면 만성췌장염으로 이어질 위험이 크게 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 특히 재발성 급성췌장염 환자는 만성췌장염으로 진행할 위험이 약 70배에 달하는 것으로 나타났다.

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인제대학교 상계백병원 소화기내과 박지영 교수가 참여한 다기관 공동 연구팀은 2010년부터 2017년까지 국내 3개 대학병원에서 처음 급성췌장염을 진단받은 환자 501명을 대상으로 최대 60개월간 추적 관찰한 결과를 발표했다.

연구 결과, 전체 환자 중 32.7%(164명)가 급성췌장염을 다시 겪었으며, 14.2%(71명)는 만성췌장염으로 진행한 것으로 나타났다. 급성췌장염의 주요 원인은 음주(43.1%)와 담석(41.5%)이었으며, 재발 환자군에서는 음주가 64.6%로 가장 큰 비중을 차지했다.

특히 급성췌장염이 재발한 환자는 재발하지 않은 환자에 비해 만성췌장염으로 진행할 위험이 70.69배 높은 것으로 분석됐다. 이는 재발 자체가 만성췌장염으로 이어지는 핵심 위험 요인임을 보여준다.

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생활 습관 역시 중요한 영향을 미쳤다. 흡연자는 비흡연자보다 급성췌장염 재발 위험이 4.09배 높았으며, 만성췌장염으로 진행할 위험도 음주는 8.79배, 흡연은 2.5배 증가하는 것으로 나타났다. 특히 알코올성 재발성 급성췌장염 환자에서 재발 횟수가 3회 이상인 경우, 만성췌장염으로 진행할 위험이 4.18배 더 높았다.

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만성췌장염은 췌장에 반복적인 염증이 발생하면서 조직이 점차 딱딱하게 변하는 질환으로 복통뿐 아니라 소화 기능 저하, 영양 흡수 장애, 지방변, 당뇨병 등을 유발할 수 있다. 한 번 진행되면 되돌리기 어려운 비가역적 질환으로 알려져 있다.

박지영 교수는 "급성췌장염은 단순히 한 번 치료로 끝나는 질환이 아니라, 재발 여부에 따라 만성질환으로 이어질 수 있다"며 "첫 발병 이후 재발을 막기 위한 적극적인 관리가 매우 중요하다"고 강조했다. 이어 "흡연과 음주는 재발과 만성화 모두에 영향을 미치는 주요 위험 요인이므로 금연과 금주를 철저히 실천하고, 정기적인 추적 관찰이 필요하다"고 덧붙였다.

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이번 연구 결과는 췌장질환 분야 국제학술지 'Pancreatology'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com