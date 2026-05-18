현대차그룹, 홍콩에 수소 밸류체인 구축…생산부터 충전·모빌리티까지

현대차그룹, 홍콩 수소 생태계 조성 위한 다자간 업무협약 체결. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차그룹이 홍콩에 수소 생산부터 충전, 활용까지 아우르는 수소 밸류체인 구축에 나선다.

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현대차그룹은 18일 홍콩 컨벤션센터에서 열린 '국제 수소 개발 심포지엄 2026'에서 현대차·현대건설이 참여하는 '홍콩 수소 생태계 조성을 위한 다자간 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 현대차, 현대건설, 제아이엔지를 비롯해 홍콩중화가스, 비올리아, 궈푸수소에너지, 춘워건설·춘워버스 등 총 10개 기업이 참여했다.

협약은 홍콩 내 매립지 가스를 활용한 수소 생산시설(W2H·Waste-to-Hydrogen) 구축과 액화수소충전소 건립, 수소 모빌리티 도입 등을 통해 현지 수소 생태계를 조성하는 것이 핵심이다.

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참여 기업들은 현지에서 생산한 친환경 수소를 충전 인프라와 수소 모빌리티 보급까지 연계해 홍콩의 에너지 자립을 지원한다는 계획이다.

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현대차는 수소 생산 및 활용, 충전소 구축, 수소 모빌리티 보급 등 사업 전반을 총괄하고, 현대건설은 홍콩 현지 환경에 최적화된 W2H 시설 설계·구축을 맡는다. 제아이엔지는 수소충전소 설계 및 구축을 담당한다.

현대차그룹은 관광·물류 수요가 많은 홍콩 특성을 고려해 수소버스 등 상용 모빌리티 확대도 추진할 계획이다.

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현대차그룹은 충북 청주와 경기 파주, 인도네시아 등에서 W2H 사업 경험을 축적해왔으며, 이번 프로젝트를 통해 홍콩의 탄소중립과 에너지 자립에 기여하는 한편 아시아·태평양 수소 시장 확대에도 나선다는 방침이다.

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신승규 현대차그룹 에너지&수소정책담당 부사장은 "홍콩의 적극적인 수소 정책에 발맞춰 현지 수소 생태계 조성을 추진하게 됐다"며 "앞으로도 글로벌 수소 기업들과 협력해 아시아·태평양 수소 시장으로 사업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com