한국토요타자동차, 참여형 교통안전 CSR '바른 드라이버 캠페인' 실시

한국토요타자동차 이병진 부사장과 한국도로교통공단 이영재 교육본부장(왼쪽부터). 사진제공=한국토요타자동차

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한국토요타자동차가 안전한 교통문화 확산과 교통안전 인식 제고를 위한 참여형 CSR 활동 '바른 드라이버 캠페인'을 실시한다고 19일 밝혔다.

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이번 캠페인은 운전자 스스로 자신의 운전 습관을 점검하고 안전운전에 대한 관심을 높일 수 있도록 한국도로교통공단과 함께 마련됐다. 캠페인은 이날부터 오는 6월 19일까지 한 달간 토요타·렉서스 공식 홈페이지와 SNS 채널, 전국 토요타·렉서스 전시장, 렉서스 복합문화공간 커넥트투(CONNECT TO) 등 온·오프라인에서 동시에 진행된다.

캠페인의 핵심 프로그램인 '바른 드라이버 테스트'는 총 20개 문항으로 구성됐다. 참가자는 테스트 결과를 통해 자신의 운전 습관 유형을 확인할 수 있으며, 안전운전 팁과 주의사항 등도 함께 확인 가능하다.

또 참가자가 지정 해시태그와 함께 토요타코리아 공식 인스타그램 계정(@toyotakr_official)을 태그해 결과를 공유하면 추첨을 통해 토요타 가주 레이싱(Toyota Gazoo Racing) 굿즈 등 경품을 제공한다.

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한국토요타자동차는 이번 캠페인과 함께 한국도로교통공단이 진행하는 교통약자 대상 맞춤형 교통안전 교육에 활용될 횡단보도 매트, 신호등 운반 가방 등 교육용 기자재도 기부할 예정이다.

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이병진 한국토요타자동차 부사장은 "좋은 운전 습관은 자신의 운전 성향을 되돌아보는 작은 관심에서 시작된다"며 "이번 캠페인을 통해 안전한 교통 환경과 성숙한 운전 문화가 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

한편 한국토요타자동차는 '모두를 위한 모빌리티(Mobility for All)' 비전 아래 패럴림픽 대한민국 국가대표팀 후원 등 교통약자를 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com