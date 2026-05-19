현대차그룹·문체부 맞손…제조업 외국인 근로자 한국어 교육 추진

국립현대미술관 서울관에서 열린 '제조업 분야 외국인 근로자 대상한국어 교육 지원 사업 업무협약식'에서 (왼쪽) 현대차그룹 성 김 전략기획담당 사장과 문화체육관광부 최휘영 장관이 기념촬영을 하고 있는 모습. 사진제공=현대차그룹

Advertisement

Advertisement

현대자동차그룹이 문화체육관광부 등과 손잡고 제조업 분야 외국인 근로자를 위한 한국어 교육 지원 사업에 나선다.

Advertisement

현대차그룹은 19일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 문화체육관광부, 세종학당재단, 케이모빌리티 브릿지 재단과 '제조업 분야 외국인 근로자 대상 한국어 교육 지원 사업 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장과 최휘영 문화체육관광부 장관, 전우용 세종학당재단 이사장, 안정구 케이모빌리티 브릿지 재단 이사장 등이 참석했다.

이번 협약은 오는 2028년까지 3년간 ▲제조업 특화 한국어 교재 및 학습 애플리케이션 개발 ▲직무·안전 중심 온·오프라인 통합형 교육 제공 ▲학습 성과 평가 체계 구축 등 다양한 분야에서 협력하는 내용을 담고 있다.

Advertisement

현대차그룹은 사업 모델 기획과 사업 추진 비용 지원을 맡고, 향후 글로벌 제조업 인력을 대상으로 한국어 교육 콘텐츠 확산에도 기여할 계획이다. 문화체육관광부는 한국어 교육 지원 체계 수립과 모범 사례 확산을 위한 정책적 지원을 담당한다. 세종학당재단은 교육 콘텐츠 개발과 교육과정 설계·운영 등 사업 전반을 총괄한다.

Advertisement

자동차 부품산업 진흥 재단인 케이모빌리티 브릿지 재단은 교육 참여 협력사 발굴과 현장 교육 운영 등을 맡는다.

이번 사업은 현대차그룹 협력사 130곳에서 근무하는 외국인 근로자 약 1300명을 대상으로 진행된다. 올해 일부 협력사를 대상으로 시범 운영한 뒤 프로그램을 고도화해 2027년 이후 국내외 사업장으로 확대 적용할 예정이다.

Advertisement

현대차그룹은 외국인 근로자의 의사소통 능력 향상을 통해 작업 효율성과 안전성을 높이고 지역사회 적응과 삶의 질 개선에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

Advertisement

성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장은 "최근 제조업 현장에서 외국인 근로자의 역할이 확대되면서 한국어 교육의 중요성도 커지고 있다"며 "이번 협약이 산업 현장에서 긍정적인 변화를 만드는 시작이 되기를 기대한다"고 말했다.

한편 현대차그룹은 협력사 외국인 근로자에 대한 인식 개선과 동기 부여를 위해 EBS 프로그램 '글로벌 아빠 찾아 삼만리 시즌2' 제작도 지원하고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com