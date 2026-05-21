올해 경륜, 막판 역전극 더 늘었다! 긴장감, 보는 재미 쑥!

광명스피돔에서 특선급 선수들이 결승선을 코앞에 두고 접전을 벌이고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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올 시즌 경륜은 인기 순위대로 끝나는 경기보다 결승선 직전 순위가 뒤바뀌는 짜릿한 역전극이 늘고 있다. 마지막 한 바퀴에서 승부가 뒤집히는 장면이 잦아지며 경주의 긴장감과 보는 재미도 커졌다는 평가다.

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올해 1월 1일부터 5월 10일까지 광명 19회차, 총 928개 경주를 지난해 같은 기간과 비교한 결과, 인기 순위 1·2위 선수가 그대로 입상하는 경주는 감소했지만, 반면에 인기 2위 선수가 1위를 제치는 '쌍승 뒤집기'는 증가한 것으로 나타났다.

광명스피돔에서 특선급 선수들이 결승선을 앞두고 치열한 접전을 벌이고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

지난해 같은 기간 인기 순위 1, 2위가 차례로 입상한 경주는 358건으로 전체의 38.58% 정도였고, 쌍승 뒤집기 경주는 77건(8.3%) 정도였다. 그러나 올해는 인기 순위 1, 2위가 차례로 들어온 경주는 298건(32.11%)으로 줄었고, 쌍승 뒤집기 경주는 88건(9.48%)으로 늘었다. 상위 인기 선수의 우세가 예전만큼 절대적이지 않다는 의미다.

전문가들은 가장 큰 이유로 경주 전개 방식의 변화로 꼽고 있다. 최근 선행형 선수들은 주도권 확보를 위해 초반부터 강하게 승부를 걸며 체력 소모가 그만큼 커졌다. 과거보다 치고 나가는 시점이 빨라지면서 막판까지 힘을 유지하기 어려워졌고, 이를 노린 마크·추입형 선수들의 역전 기회도 많아졌다. 결승선 직전까지 순위를 장담하기 어려운 장면이 자주 나오는 배경이다.

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또 다른 이유는 선수 간 경쟁 구도다. 예전에는 득점 상위자나 인지도가 높은 강자가 중심이 되는 흐름이 강했다면, 최근에는 도전 세력들이 적극적으로 승부를 걸며, 기존 구도를 흔드는 사례가 늘고 있다. 일각에서 지적해 온 '점수 경륜'이나 '기차놀이' 식 전개가 줄고, 승부 의지가 뚜렷한 경주가 많아졌다는 평가다.

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요일별로 보면 막판 역전극은 일요일에 가장 많았다. 올해까지 쌍승 뒤집기 경주는 금요일 27건, 토요일 26건, 일요일이 35건이었다. 지난해 같은 기간 일요일이 21건이었던 것과 비교하면 증가 폭이 두드러진다. 회차 마지막 날로 갈수록 선수들의 승리욕과 함께 박진감 넘치는 경주가 많아진다는 방증이다.

김태호(29기, A1, 청평) 사진제공=국민체육진흥공단

신은섭(18기, S1, 동서울) 사진제공=국민체육진흥공단

선수별로는 김태호(29기, A1, 청평), 최근영(19기, A2, 청평), 신은섭(18기, S1, 동서울)이 각각 3차례씩 열세 평가를 뒤집고 우승했고, 김지훈(16기, A3, 인천), 김주한(24기, A1, 서울개인), 성낙송(21기, S1, 창원 상남), 유다훈(26기, A1, 전주) 등은 2차례씩 역전승을 기록했다.

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반면에 가장 많은 역전을 허용한 선수는 신인 최건묵(30기, B1, 서울 한남)과 류재열(19기, SS, 수성)로 네 차례씩 선두를 지키지 못했고, 전원규(23기, S1, 동서울)와 김원진(13기, A1, 수성)도 각각 3차례씩 선두를 빼앗겼다.

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예상지 최강경륜 박창현 발행인은 "김태호, 유다훈처럼 선행형 선수들의 역전승은 어려운 전개 속에서도 막판 뒷심을 유지했다는 점에서 기량보다 저평가를 받은 유형으로 볼 수 있다. 또한 신은섭, 최근영 등 마크·추입형 선수들은 단순히 2착에 만족하지 않고, 기회가 오면 과감하게 우승을 노리는 투지가 강한 유형이다. 반면에 강력한 우승 후보로 꼽혔지만, 지속적으로 선두에서 멀어진다면 평소 기복이 있거나 위기 상황에 대처가 흔들리는 선수들이라 경계해야 한다"라고 조언했다.

올 시즌 경륜은 단순히 기록상의 변화가 아니라 경기 자체의 긴장감이 높아지고 있다는 점에서 의미가 있다. 초반 구도만으로 결과를 단정하기 어려워졌고, 마지막 직선주로까지 승부가 이어지면서 경륜 팬들이 체감하는 박진감도 한층 커지고 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com