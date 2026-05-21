가정의 달 맞아 광명시 아동·청소년 뮤지컬 관람 지원

경륜경정총괄본부가 지난 17일 광명시 지역 아동, 청소년 40명을 대상으로 뮤지컬 관람을 지원했다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 지난 17일 가정의 달을 맞아 광명시 지역 아동·청소년 40명을 대상으로 뮤지컬 관람을 지원했다고 밝혔다.

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이번 행사는 관내 아동·청소년에게 특별한 문화 체험의 기회를 제공하고, 가정의달의 의미를 함께 나누기 위해 마련됐다. 인기 원작을 바탕으로 한 화려한 무대 연출과 배우들의 열연이 어우러진 공연은 참가 아동·청소년들에게 큰 호응을 얻었다. 특히 평소 접하기 쉽지 않은 대형 공연 관람을 통해 문화적 경험의 폭을 넓히는 계기가 됐다는 평가다.

경륜경정총괄본부가 가정의달 스포츠 문화체험 지원사업을 위해 500만원을 기부, 지역아동청소년 40명의 뮤지컬 관람을 지원했다. 사진제공=국민체육진흥공단

경륜경정총괄본부 관계자는 "가정의달을 맞아 지역 아동·청소년들이 즐겁고 의미 있는 추억을 만들 수 있도록 이번 행사를 준비했다. 앞으로도 지역 사회와 함께하는 다양한 문화·체험 프로그램을 통해 공공기관의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다"라고 말했다.

한편, 경륜경정총괄본부는 지역 아동과 청소년을 위한 스포츠 체험, 문화 지원, 나눔 활동 등 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 운영하며 지역사회 상생에 힘쓰고 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com