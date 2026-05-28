미래에셋증권, 로보어드바이저...알고리즘 통한 금융데이터 분석으로 퇴직연금 관리

제공=미래에셋증권

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미래에셋증권의 퇴직연금 로보어드바이저 서비스가 고객들의 관심을 끌고 있다.

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알고리즘을 기반으로 자동 포트폴리오를 구성, 운용해주는 서비스로, 투자 경험이 부족한 고객들도 손쉽게 퇴직연금을 관리할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

2022년 9월 출시된 미래에셋증권 로보어드바이저 서비스는 이달 10일 기준 13만 796좌 및 평가금액 8조 7,256억원을 기록했다.

로보어드바이저는 로봇과 조언자(Advisor)의 합성어로, 고객의 투자 성향과 금융 데이터를 분석해 적합한 상품과 투자 비중을 제안하는 서비스로 투자 성향 진단부터 포트폴리오 제안, 시장 변화에 따른 리밸런싱까지 시스템이 자동으로 수행한다.

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미래에셋증권의 로보어드바이저는 글로벌 우량자산 중심의 분산투자 전략과 자산배분 모델을 기반으로 운용되며, 시장 상황 변화에 맞춰 고객별 맞춤 포트폴리오를 제안하고, 변경 시점에는 알림 메시지를 통해 안내한다.

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특히 퇴직연금 운용에 어려움을 느끼는 고객이나 연금을 장기간 방치하고 있는 고객, 간편하게 글로벌 자산에 투자하고 싶은 고객들에게 적합한 서비스로 평가된다.

최소 가입금액은 1만원이며, 미래에셋증권 퇴직연금 가입자는 별도 수수료 없이 이용할 수 있다.

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가입은 모바일 앱 'M-STOCK'을 통해 가능하며, 가입 후 '내 계좌 맞춤설계'를 진행하여 맞춤 포트폴리오를 확인하고 승인하면 바로 운용지시로 이어진다.

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미래에셋증권 관계자는 "리스크 할당 방식의 자산배분 모델을 적용해 장기적으로 안정적인 성과를 추구하는 서비스"라며 "방치되기 쉬운 퇴직연금의 새로운 투자 대안으로 자리잡을 것으로 기대한다"고 말했다.