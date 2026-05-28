'젠슨 황' 스타일 따라 한 20대 대박 쳤다…이름까지 바꿔 '유명세'

크리에이터 황인쉰(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 사진출처=소후닷컴, AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 스타일과 행동을 그대로 따라 하며 유명세를 얻은 한 인플루언서가 화제를 모으고 있다. 그는 이름까지 바꾼 것으로 알려졌다.

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소후닷컴 등 현지 매체들에 따르면 최근 중국 SNS와 라이브 방송 플랫폼에서는 자신을 '황인쉰(27)'이라고 소개하는 남성 크리에이터가 인기를 끌고 있다. 젠슨 황의 중국식 발음 '황런쉰'과 한 글자 차이다.

그는 젠슨 황의 베이징 방문 일정이 온라인에서 큰 관심을 모으자 이를 적극 활용해 콘텐츠를 제작하기 시작했다.

황인쉰은 젠슨 황의 상징처럼 여겨지는 검은 가죽재킷과 두꺼운 뿔테 안경을 착용했고, 헤어스타일과 표정, 말투까지 세밀하게 따라 하기 시작했다.

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또한 젠슨 황이 베이징 거리에서 음식을 먹고 음료를 마시던 장면도 그대로 재현하며 '패러디 콘텐츠'를 제작했다. 현지 네티즌들은 "얼굴은 닮지 않았지만 분위기는 비슷하다", "저렴한 젠슨 황 같다", "유행을 읽는 감각과 실행력은 인정한다" 등의 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

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그의 인기는 라이브 방송으로 이어졌다. 현지 보도에 따르면 황인쉰의 방송은 최고 동시 접속자 수 약 1만 9000명을 기록한 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com