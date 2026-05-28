"신선한 발 주스 팝니다"…'기이한' 코스프레 행사 1시간 만에 완판

사진출처=샌프란시스코 크로니클 , X

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 애니메이션 행사에서 이른바 '발 주스(feet juice)'를 판매해 논란이 일고 있다.

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샌프란시스코 크로니클 등 현지 매체들에 따르면 지난 22~25일(현지시각) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 대형 애니메이션 행사 '패니메콘(FanimeCon)' 기간 비공식 야외 모임인 '파크온'에서 일부 여성 코스튬 플레이어들이 '발 주스'를 판매하는 모습이 포착됐다.

이들은 실제 주스가 담긴 아이스박스에 맨발을 담갔다가 음료를 판매한 것이다.

가격은 용량에 따라 5~15달러(약 7500~2만 2000원)정도였다. 일부 참가자들은 주스를 들고 건배를 했고, 한 남성은 코스플레이어의 발에서 떨어지는 액체를 직접 마시는 듯한 영상도 공개돼 충격을 주었다.

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영상이 공개되자 네티즌들은 "역겹다", "비위생적" 등의 비판적 댓글과 함께 "기상천외한 장사 수완"이라는 댓글까지 엇갈린 반응을 나타냈다.

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다만 실제 누가 판매를 주도했는지, 어떤 음료가 제공됐는지, 얼마나 많은 사람이 구매했는지 등은 확인되지 않았다. 현장에 있었다는 일부 참가자들은 해당 음료가 판매 시작 후 1시간도 채 되지 않아 매진됐다고 주장했다.

논란이 커지면서 위생 및 불법 영업 의혹도 제기됐다.

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시 보건당국에 따르면 공공장소에서 음식이나 음료를 판매하려면 임시 식품 판매 허가가 필요할 수 있으며, 허가 없이 판매할 경우 영업 중단 명령이나 벌금, 경범죄 처분을 받을 수 있다.

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다만 현재까지 해당 판매 행위와 관련해 보건당국의 공식 조치가 있었는지는 알려지지 않았다.

한편 패니메콘은 매년 수천 명이 참가하는 캘리포니아 산호세의 최대 규모 애니메이션 행사다. 코스프레와 게임, 공연, 전시 등의 행사가 주를 이룬다. 논란이 된 장면은 공식 행사장 외부에서 촬영된 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com