'2026 현대백화점 브리지 챔피언십' 시리즈 3차전 대회 성료…연말까지 전국 점포서 총 8회 시리즈 진행

◇현대백화점 판교점 10층 문화홀에서 진행된 '2026 브리지 챔피언십' 3차전 대회 전경. 사진제공=현대백화점

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지난 27일 현대백화점 판교점 10층 문화홀과 하늘정원에서 진행된 '2026 현대백화점 브리지 챔피언십' 시리즈 3차전 대회가 마무리됐다.

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2대 2로 팀을 나눠 52장의 카드로 치열한 두뇌 싸움을 벌이는 전략 스포츠 브리지는 바둑과 체스 등과 함께 국제올림픽위원회(IOC)에서 공식 인증을 받았다. 아시안게임에서는 지난 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 정식 종목으로 처음 채택됐으며, 2022년 항저우 아시안게임에서도 정식 종목으로 치러진 바 있다.

현대백화점은 지난 2008년부터 브리지 대중화를 위해 사단법인 한국브리지협회와 함께 전국 문화센터에서 브리지 강좌와 토너먼트 대회를 운영해 오고 있다.

올해 브리지 챔피언십 대회는 전국 점포에서 총 8회 시리즈의 연간 리그 방식으로 진행 중이다. 앞서 지난 3월 압구정본점과 4월 목동점에서 각각 1차전과 2차전 대회가 진행된 바 있다. 이번 판교점 대회는 경기권 지역에서 열리는 첫 공식 브리지 대회였다. 앞으로 압구정본점(7월), 더현대 대구(8월), 더현대 서울(9월), 충청점(10월)에서 순차적으로 진행되며, 각 대회별로 획득한 점수를 바탕으로 오는 12월 압구정본점에서 최종 우승자를 가리는 그랜드 파이널 대회가 열릴 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com