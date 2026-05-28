광명스피돔 유휴공간의 변신… 문화예술 전시 공간으로 재탄생

광명스피돔 3~4층에 조성된 문화예술 전시 공간. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 광명스피돔 내 유휴 투표소 공간을 활용해 문화예술 전시공간을 조성하고, 이를 기념하는 개막 행사를 지난 22일 개최했다고 밝혔다.

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이번 전시 공간 조성은 기존 미사용 공간을 문화예술 콘텐츠로 재구성해 광명스피돔을 단순 경주 관람시설을 넘어 시민과 고객이 함께 즐기는 복합문화공간으로 활성화하기 위해 추진됐다. 특히 방문객 및 지역 주민에게 다양한 문화 향유 기회를 제공하고, 고객들에게는 편안한 휴식과 힐링 공간을 제공해 건전한 관람 문화 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

광명스피돔 전시공간 오프닝 행사에서 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

전시 공간은 광명스피돔 3층과 4층의 유휴 투표소를 활용해 조성됐다. 광명스피돔 3층에는 서울올림픽 유산을 상징하는 이만익 화가 작품전이 오는 9월까지 진행되며, 이후에는 문화 교실 민화 작품전이 운영될 예정이다. 4층에는 '경륜 30년 사진전'을 통해 한국 경륜의 역사와 주요 순간들을 조명하고, 연말에는 서예교실 작품전이 이어질 예정이다. 자체 문화교실 수강생 작품 전시를 연계해 문화교실 활성화와 참여자들의 자긍심 고취에도 의미를 더할 것으로 기대된다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 전시 공간 조성은 유휴공간을 활용해 고객과 지역사회가 함께 문화와 예술을 즐길 수 있도록 마련한 사업"이라며 "앞으로도 광명스피돔이 스포츠와 문화, 휴식이 공존하는 복합문화공간으로 자리매김할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com