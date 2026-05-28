[경마] 로쉬, 5전 5승 무패 질주…1등급 무대 도전장

5월23일 로쉬가 장추열 기수와 함께 5연승을 달성하고 있다. 사진제공=한국마사회

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국산 기대주 '로쉬(미국, 수, 3세, 박재용 마주, 성상현 조교사)'가 5연승을 질주하며 단숨에 1등급 무대에 입성했다.

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23일 렛츠런파크 서울에서 열린 제7경주(2등급·1600m)에 출전한 로쉬는 압도적인 경기력으로 우승을 차지했다. 최근 상승세의 경주마들이 잇따라 5연승 도전에 실패했던 가운데, 로쉬는 부담중량 58.5㎏에도 흔들림 없는 모습을 보이며 기대에 부응했다.

출발 후 로쉬는 무리하게 선두 경쟁에 나서기보다 선입권에서 안정적으로 흐름을 가져갔다. 이후 직선주로에 접어들자 특유의 폭발적인 탄력을 앞세워 단숨에 승부를 갈랐다. 후속마들과 격차를 크게 벌린 로쉬는 결국 10마신 차 대승으로 결승선을 통과했다. 기록은 1분 38초 8이다.

이로써 로쉬는 데뷔 후 5전 전승을 기록하며 1등급 승급에 성공했다. 5승 가운데 세 차례는 10마신 차 이상의 압승이었다. 무패 행진 속에 최고 등급 무대에 오른 로쉬가 상승세를 이어갈 수 있을지 관심이 모인다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com