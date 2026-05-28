동국제약·건강소비자연대, '세계 금연의 날' 금연캠페인 진행

'세계 금연의 날'은 세계보건기구(WHO)가 담배 없는 환경을 조성하기 위해 1987년 제정했다.
오는 5월 31일 세계 금연의 날을 앞두고 동국제약과 (사)건강소비자연대가 28일 서울시 중구 더플라자 호텔에서 '금연캠페인'을 진행했다.
이날 행사에서는 담배 속 일산화탄소, 니코틴, 타르, 아세톤, 비소, 카드뮴 등 주요 유해물질을 담배 모형에 부착해 담배의 위해성을 직관적으로 전달했다. 또한, 건강한 폐와 흡연으로 손상된 폐를 비교한 제작물로 흡연이 폐 건강에 미치는 부정적 영향을 시각적으로 보여 줬다. 이와 함께 니코스탑이 부착된 대형 가위로 담배 모형을 자르는 연출을 통해 니코스탑이 금연 과정에서 나타나는 강한 흡연 욕구를 줄여 금연에 성공할 수 있다는 점을 강조했다.
동국제약은 니코틴 대체요법(NRT)의 골드 스탠다드인 니코틴 패치 니코스탑을 유통하고 있다. 1997년 출시 이후 28년간 판매돼 온 제품으로 24시간 동안 니코틴 농도를 일정하게 유지해 금단 증상과 흡연 욕구를 완화하는 데 도움을 준다.
동국제약 관계자는 "많은 흡연자들이 흡연의 위해성을 인식하고 금연에 도전하지만, 금단 증상으로 인해 금연을 지속하는 데 어려움을 겪는다"며, "세계 금연의 날을 맞아 니코틴 대체요법(NRT)의 신뢰할 만한 기준으로 꼽히는 니코틴 패치 니코스탑과 함께 다시 금연에 도전해 보길 바란다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com