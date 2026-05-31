라드유 활용 요리법 확산…식용 아닌 원료돈지 부당 광고 등 적발

최근 유튜브와 누리소통망서비스(SNS)를 통해 돈지(일명 라드유)를 활용한 요리법이 확산된 가운데, 정제공정을 거치지 않아 식용에 적합하지 않은 원료돈지를 조리용 등으로 오인하게 하는 부당한 광고 행위가 적발됐다.

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라드유는 오랜 기간 '혈관을 막는 주범'으로 오해받아왔지만, 올레산(오메가-9 성분)이 전체 지방산 중 약 40% 이상을 차지하고, 발연점이 높다는 점, 비타민D 함유량이 높다는 점 등이 재조명된 바 있다. 그러나 100% 지방 성분의 고칼로리 식품으로 과도한 섭취는 LDL 콜레스테롤 수치를 높여 심혈관 질환의 위험을 올릴 수 있다는 지적이다.

특히 라드유는 돼지의 생지방을 가공해 유지성분을 용출한 것으로 식용에 적합하도록 이물 제거, 탈산, 탈색, 탈취의 정제과정을 거쳐야 한다.

이와 관련 식품의약품안전처는 원료돈지 제조·판매업소 총 11곳을 점검해, '식품 등의 표시·광고에 관한 법률'을 위반한 7곳을 적발했다. 원료돈지 전체 제조업소 3곳과 이를 유통·판매한 8곳을 대상으로 실시해 원료돈지를 식용돈지처럼 부당한 광고를 한 제조업소 1곳과 판매업소 6곳을 적발하여 해당 관할 기관에 행정처분 요청 및 고발 조치했다.

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주요 부당광고 내용은 ▲원료돈지를 식용돈지처럼 오인·혼동(7건) ▲'골다공증 예방' 등 질병의 예방·치료 효능(1건) ▲'혈행개선' 등 건강기능식품으로 오인·혼동(1건) ▲'혈관세포 건강에 도움' 등 거짓·과장광고(1건)이다.

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식약처는 소비자가 원료돈지와 식용돈지를 혼동하지 않도록 제품 구매 시 온라인 판매처와 제품 표시에 식품유형으로 '식용돈지' 표시를 반드시 확인해 구매할 것 당부했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com