"우리 거울 봤으니 400원 내"…한국인 많이 찾는 관광지 '거울 사용료' 논란

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 한국인 관광객도 많이 찾는 중국의 구채구 풍경구에서 이른바 '거울 사용료'를 요구했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

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강남도시보 등 중국 매체들에 따르면 한 중국인 관광객은 SNS를 통해 "쓰촨성의 유명 관광지인 구채구 풍경구에서 거울을 잠깐 사용한 뒤 2위안(약 400원)을 요구받았다"는 글을 올렸다.

그는 "쓰레기를 버리러 가는 길에 한 가게 앞에 놓인 거울을 보고 잠깐 머리와 화장을 정리했다"며 "정리를 마치자마자 기념품을 팔던 아주머니가 다가와 거울 사용료 2위안을 내라고 했다"고 주장했다.

그는 "거울을 본 시간은 10초 정도였고 주변 어디에도 요금 안내 표지판은 없었다"며 "아무 설명 없이 거울을 놓아두고 돈을 요구하는 건 너무 황당했다"고 덧붙였다.

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관광객이 공개한 사진에는 아이스크림 냉장고 옆 문에 거울 하나가 걸려 있는 모습이 담겼다.

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게시물이 확산되자 현지 온라인에서는 "거울 보는 데 돈을 받는다는 건 처음 듣는다"며 비판적인 반응이 이어졌다.

논란이 커지자 관광 관리사업소가 조사에 나섰고, 해당 상인은 결국 관광객에게 공식 사과를 전했다.

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관리사업소 관계자는 상인의 주장을 인용해 "관광객이 꼬치구이 판매대 근처에서 머리를 정리하자 상인이 음식에 머리카락이 들어갈 것을 우려해 '2위안을 내야 한다'고 말한 것"이라며 "실제로 돈을 받으려 했던 것은 아니었다"고 밝혔다.

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다만 부적절한 발언으로 관광객에게 불쾌한 경험을 안긴 점에 대해서는 상인을 상대로 주의 및 교육 조치를 진행했다고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com