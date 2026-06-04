KT, 금융 산업 최적화 AX 인프라 전략 공개 "안정성 보안성 강화"

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KT가 금융환경에 최적화된 AX 인프라 전략과 운영혁신 방향을 제시했다. 금융 산업은 디지털 전환이 가속화되면서 네트워크 기반 인프라의 안정성과 업무 혁신을 위한 AX 전략의 중요성이 커지고 있다.

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4일 KT에 따르면 이날 금융업계 IT 실무고객 50여명을 KT 광화문빌딩 West사옥으로 초청, 글로벌 6G 동향과 기술 패러다임 변화를 기반으로 한 'KT 2026 네트워크 전략'과 국내 금융사의 AX 트렌드 및 협력 사례 등을 소개했다.

KT 기업메시징 전략, KT 기업메시징의 안정성과 빅데이터 기반 분석 리포트, 아이폰RCS자동전환 등 메시징 플랫폼의 차별화된 경쟁력 등이 대표적이다. 보안 플랫폼인 '클린존'을 중심으로 DDoS 대응 전략도 공유했다. 클린존은 디도스 공격 발생 시 유해 트래픽을 차단하고 정상 트래픽만을 서버로 전달함으로써 서비스 중단 없이 안정적인 운영을 지원하는 클라우드 기반 보안 설루션이다.

KT는 AI 인프라 운영 방안도 제안했다. AI 설루션과 GPU 인프라를 통합 제공하는 구독형 모델로, 인프라 구축 부담 없이 AI 개발에 집중하려는 기업과 연구기관의 수요를 반영했다. KT는 마이크로소프트와 전력적 파트너십을 기반으로 인프라부터 데이터, 모델, 애플리케이션까지 전 계층이 유기적으로 연결된 통합 설루션을 제공중이다. 금융 AX는 인프라에서 AI 애플리케이션까지 전 가치 사슬(Full Coverage of Value Chain)을 아우른다.

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김원태 KT 공공/금융사업본부장(전무)은 "KT는 네트워크 경쟁력과 안정적인 서비스 품질을 기반으로 산업별 특화 AX 전략을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com