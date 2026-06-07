쿠팡풀필먼트서비스, '2026 ILRC 물류로봇경진대회' "후원…"채용 연계 포함 지원도"

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쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 인공지능(AI) 로봇 기술 인재 양성에 나서고 있다.

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7일 CFS에 따르면 과학기술정보통신부, 대구광역시, 정보통신기획평가원(IITP)이 공동 주최한 '2026 ILRC(International Logistics Robot Competition) 물류로봇경진대회'에 고용노동부와 함께 공식 후원사로 참여했다. 지난 4일부터 5일까지 열린 ILRC는 한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스에서 진행됐으며, 전국 고등·대학교 129개 팀(361명)이 참가했다. 참가자들은 물류 현장의 메커니즘을 반영한 로봇을 직접 제작·구동하며 무인운반로봇(AGV)의 위치 인식, 자율이동로봇(AMR)의 장애물 회피, 영상처리 기반 객체 인식 및 매니퓰레이터 정밀 제어 등 실무형 AI 기술의 융합 역량을 종합적으로 평가받았다.

CFS는 기술 역량이 우수한 총 2개 팀을 선정해 '쿠팡풀필먼트서비스 대표이사상'을 수여했다. CFS는 대회 수상자 전원에게는 향후 입사 지원 시 가산점을 부여하는 등 실질적인 채용 연계 혜택도 제공한다.

CFS는 청년 인재 육성을 위해 다양한 방면에서 지원을 하고 있다. 지난 5월에는 대구 영남이공대학교에서 지역 내 특성화고 교사와 학생을 대상으로 일학습병행과정 설명회를 개최했고, 지난해에는 물류 산업을 넘어 안전보건 분야의 육성을 위해 원광대학교 안전보건학과와 업무협약을 체결한 바 있다.

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정종철 CFS 대표는 "학생들이 첨단 물류 현장에서 마음껏 역량을 펼치며 성장할 수 있도록 채용 연계를 포함한 실질적인 지원을 지속하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com