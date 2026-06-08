"2025 APEC 등 주요 행사 성공적 운영"…'2026 롯데 어워즈' 대상에 롯데호텔앤리조트 선정

◇롯데어워즈 대상을 시상한 신동빈 롯데 회장(왼쪽에서 여섯 번째)과 수상자인 정호석 롯데호텔앤리조트 대표(왼쪽에서 다섯 번째). 사진제공=롯데

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'2026 롯데 어워즈(이하 롯데 어워즈)'에서 롯데호텔앤리조트가 대상에 선정됐다.

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롯데 어워즈는 한 해 동안 도전과 혁신을 통해 고객가치를 창출하고 그룹 경쟁력 강화에 기여한 임직원들의 성과를 격려하고 시상하는 행사로, 8일 롯데호텔 월드에서 열린 시상식에는 신동빈 롯데그룹 회장과 지주 대표이사 및 실장, 계열사 대표이사를 비롯해 대상, 브랜드·CX디자인, R&D, 챌린지(Challenge) 등 각 부문 수상자들 100여명이 참석했다.

올해 롯데 어워즈 대상을 수상한 롯데호텔앤리조트는 지난해 경주에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 만찬을 포함해 주요 행사의 의전 및 케이터링을 성공적으로 수행했다. 롯데호텔앤리조트는 행사 기간 조리·서비스 담당 직원 400여명을 현지에 파견했으며, 행사 전에도 경주 현지 호텔 직원 대상 의전 서비스 교육을 진행하는 등 성공적 개최를 위해 전사적 역량을 총동원했다. 이를 통해 전 세계에서 모인 각국 정상과 기업인들을 대상으로 브랜드 경쟁력을 크게 높였다는 평가를 받았다.

영업·마케팅 부문에서는 흑백요리사 나폴리맛피아 협업상품을 출시한 롯데GRS, 칸쵸 브랜드 지속 성장을 견인한 롯데웰푸드, 친환경 플라스틱 TV를 하우징에 적용하며 시장점유율 1위를 지켜낸 롯데첨단소재가 최우수상을 수상했다. 롯데기초소재는 배터리 분리막용 PP 제품 개발로 R&D부문 수상의 주인공이 됐다.

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올해 신설된 브랜드·CX 디자인 부문에서는 '르엘'로 하이엔드 주거 브랜드 자산을 구축한 롯데건설, 공간 리뉴얼을 통해 고객에게 일관된 경험을 제공하고 글로벌 확장 기반을 마련한 롯데GRS가 수상했다. 또한 도전 문화를 장려하기 위해 만든 챌린지 부문은 친환경 고흡수성 수지를 개발한 롯데정밀화학이 차지했다. 챌린지 부문 수상사는 2022년 이후 4년만에 선정됐으며 롯데정밀화학은 친환경 고흡수성 수지를 기저귀에 활용하겠다는 최초 목적은 달성하지 못했지만 토양 보습제라는 신규 고부가가치 시장을 찾아 사업 전환에 성공해 수상의 영예를 안았다.

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신동빈 회장은 수상자들을 격려하며 "오늘 수상 사례를 통해 우리의 도전 DNA를 분명하게 확인할 수 있었다"며, "위기 속에서 더욱 빛을 발한 우리의 저력을 믿고 과감한 도전을 통해 그룹의 경쟁력을 높여달라"고 당부했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com