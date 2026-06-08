정용진 신세계 회장, 이마트·신세계프라퍼티 등기이사 CEO로 책임 경영…스타벅스코리아 신임 대표엔 신동우 신세계프라퍼티 지원본부장 내정

◇정용진 신세계그룹 회장. 사진제공=신세계그룹

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정용진 신세계그룹 회장이 이마트와 신세계프라퍼티의 각자대표로 내정됐다. 법적 등기임원 CEO로 책임경영을 실현하겠다는 것이다.

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신세계프라퍼티는 곧 이사회를 열어 정 회장을 등기이사로 추천하고 이후 주주총회를 통해 등기이사 선임안을 통과시키는 절차를 밟게 된다. 이후 다시 이사회를 열어 정 회장을 각자대표로 임명하면 최종 선임된다. 정 회장과 함께 회사를 이끌 전문경영인 각자대표로는 이형천 前 개발본부장을 내정했다.

이마트는 올해 정기임원 인사 때 정 회장을 각자대표로 내정한 후 내년 주주총회를 거쳐 최종 선임할 계획이다.

정 회장은 "회사 경영에 대해 명확한 책임을 지라는 시장의 요구를 엄중하게 받아들인다"며 "앞으로 대표이사로서 이사회와 주주의 평가를 받겠다"고 말했다.

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이번 결정은 스타벅스 마케팅 사태를 거치며 정 회장이 공언한 스타벅스코리아와 신세계그룹의 쇄신을 한층 적극적으로 챙기겠다는 의미이기도 하다. 이마트는 스타벅스코리아 최대주주로, 이마트 대표이사는 스타벅스코리아 이사회 구성과 회사 운영에 막중한 책임을 진다.

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정 회장이 이마트, 신세계프라퍼티 대표이사가 되면 이사회 멤버로 참여하는 그룹 내 계열사는 3곳이 된다.

정 회장은 지난해 신세계그룹과 알리바바인터내셔널이 합작한 AG글로벌홀딩스(당시 그랜드오푸스홀딩)의 초대 이사회 의장으로 선임돼 지마켓 경쟁력 회복을 이끌고 있다.

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스타필드 청라 등 그룹의 미래 랜드마크를 운영할 신세계프라퍼티의 대표를 맡는 것은 그룹의 새로운 사업 성장을 책임지겠다는 비전 표명이다. 신세계프라퍼티는, 지난 3월 미국 리플렉션AI와의 MOU를 통해 계획을 밝힌 AI 데이터센터 건립을 위한 부지 확보 등 실무 과정을 주관할 회사이기도 하다. 여기에 더해 신세계그룹의 근간인 이마트 대표로도 이름을 올리면 그룹의 현재와 미래를 이끌고 평가 받는 자리에 서게 된다.

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한편 스타벅스코리아는 신동우 신세계프라퍼티 지원본부장을 신임 대표로 내정했다. 앞서 스타벅스코리아의 전략기획본부장을 역임한 바 있고 신세계프라퍼티 지원본부장 겸 재무담당으로 전략 수립과 회사 살림을 맡아온 신 본부장은 신임 대표로서 스타벅스코리아의 운영 체계 및 내부 통제 강화와 신뢰 회복을 위한 쇄신안 마련을 최우선 과제로 추진할 방침이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com