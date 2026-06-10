엔비디아 출신 현대차 박민우 사장 "데이터가 자율주행 경쟁력 좌우"

현대자동차 기아 AVP본부장 박민우 사장. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차그룹이 글로벌 협업과 기술 내재화를 병행하는 '투트랙' 전략을 앞세워 자율주행 기술 경쟁력 강화에 나선다. 올해 초 합류한 박민우 현대차·기아 AVP본부장 겸 42dot 최고경영자(CEO)는 자율주행 시장의 승부처를 기술 개발 자체가 아닌 상용화와 확장 역량으로 규정하며 데이터 경쟁력 확보를 핵심 과제로 제시했다.

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박 사장은 테슬라 오토파일럿 개발 초기 핵심 멤버로 활동하며 테슬라 비전 설계를 주도했고, 이후 엔비디아에서 자율주행 인지(Perception) 기술 조직을 총괄한 자율주행 분야 전문가다.

그는 "미래는 누가 기술을 먼저 개발했느냐가 아니라 누가 더 빠르고 안정적으로 누구나 안심하고 사용할 수 있는 제품을 시장에 확장했는가에 의해 결정된다"며 "선행 연구만으로는 충분하지 않고 고객이 신뢰할 수 있는 수준까지 기술을 끌어올리는 것이 중요하다"고 말했다.

박 사장은 현대차그룹의 자율주행 소프트웨어 개발 역량 내재화를 주요 목표로 제시했다. 이를 위해 글로벌 기업과의 협업을 통해 상용화 경험과 검증 역량을 확보하는 동시에 자체 자율주행 기술과 SDV(소프트웨어 정의 차량) 개발 역량을 강화하는 투트랙 전략을 추진한다는 방침이다.

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특히 미래 모빌리티 경쟁에서는 데이터 활용 능력이 핵심 경쟁력이 될 것으로 내다봤다. 단순히 기술을 개발하는 데 그치지 않고 얼마나 빠르게 데이터를 확보하고 학습해 실제 제품 경쟁력으로 연결하느냐가 중요하다는 설명이다.

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현대차그룹은 이를 위해 현대차·기아와 42dot, 모셔널 등이 참여하는 데이터 통합 체계를 구축하고 있다. 데이터 확보부터 모델 개선, 양산 적용으로 이어지는 '데이터 플라이휠(Data Flywheel)' 구조를 기반으로 자율주행 기술 고도화에 속도를 낸다는 전략이다.

박 사장은 "파트너십을 통해 축적되는 방대한 주행 데이터를 활용해 현대차그룹 자체 엔드투엔드(E2E) 자율주행 모델을 지속적으로 고도화할 것"이라며 "궁극적으로 안전성과 신뢰성을 우리 기술로 확보해 나가는 것이 목표"라고 말했다.

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그는 로보틱스 역시 자율주행과 피지컬 AI를 연결하는 핵심 분야로 꼽았다. 이어 "기술은 구현 가능성을 증명하기 위해 존재하는 것이 아니라 실제 사람을 돕는 최고의 기술이 돼야 한다"며 상용화와 대규모 확장의 중요성을 강조했다.

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조직 운영 철학도 밝혔다. 박 사장은 하드웨어와 소프트웨어, 연구개발과 생산 조직 간 갈등은 패러다임 전환 과정에서 자연스럽게 나타나는 현상이라며 "중요한 것은 이러한 충돌을 더 나은 제품을 만들기 위한 긍정적인 마찰로 바꾸는 것"이라고 말했다.

한편 현대차그룹은 오는 9월 미국 실리콘밸리에서 'HMG 테크 탤런트 포럼 2026'을 열고 글로벌 우수 인재들과의 기술 교류를 확대할 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com