강풍에 공항 장비 이동, 여객기 3대와 충돌 '아찔'

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도 공항에서 갑작스러운 강풍으로 이동한 공항 장비가 여객기 3대를 들이받는 사고가 발생했다.

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당시 공항 장비와 항공기 내부에는 승객이 없어 인명 피해는 발생하지 않았다.

인디아뉴스 등 현지 매체들에 따르면 지난 6일(현지시각) 오후 4시 40분쯤 인도 뉴델리의 IGA 공항 제2터미널 계류장에서 강한 비바람이 몰아쳤다.

이로 인해 이동식 승객 탑승 계단이 통제를 잃고 바람에 밀려 항공기와 충돌했다.

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해당 영상을 보면 형광 안전조끼를 입은 지상 근무 인력들이 장비를 잡기 위해 급히 뒤쫓는 모습도 포착됐다.

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운전자 없이 놓여 있던 지상지원 차량 역시 강풍에 밀려 계류장에 있던 항공기 쪽으로 향했다.

이 사고로 에어인디아 소속 여객기 3대가 손상을 입었다. 두 대는 경미한 파손이지만 다른 한 대는 손상 정도가 심해 수리에는 몇 주가 걸릴 것으로 예상된다.

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공항 관계자들은 장비들이 고정돼 있었지만 악천후 속에서 고정 장치가 풀린 것으로 보인다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com