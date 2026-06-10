골든블루, 일본 시장 진출...K-위스키 글로벌 경쟁력 입증 나선다

제공=골든블루

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골든블루가 세계 5대 위스키 생산국 중 하나인 일본에 위스키 '골든블루'를 수출하며 글로벌 시장 확대에 나선다.

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이번 일본 시장 진출 라인업은 골든블루의 대표 스테디셀러 제품인 '골든블루 더 사피루스'와 '골든블루 더 다이아몬드' 2종이다.

일본은 까다로운 품질 기준과 위스키에 대한 이해도가 높고 큰 규모의 소비 시장으로 평가받는다.

이에 따라 이번 수출은 단순한 해외 판매 확대를 넘어 K-위스키의 품질과 경쟁력을 현지 소비자들에게 검증받는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

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골든블루는 본격적인 제품 출시에 앞서 지난달 9일부터 10일까지 일본 도쿄에서 열린 '도쿄 바쇼'에 참가해 제품을 선보였다.

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도쿄 바쇼는 일본 위스키 및 스피릿 업계 관계자와 애호가들이 참석하는 권위 있는 행사로, 골든블루는 이를 통해 K-위스키만의 차별화된 맛과 풍미를 알리고 현지 바이어 및 업계 관계자들과의 접점을 확대했다.

일본 시장 공략을 위해 현지 특성에 맞춘 유통 전략도 추진한다.

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먼저 오쿠보, 아카사카, 신주쿠 등 한국 문화에 대한 친밀도가 높은 지역을 거점으로 브랜드 인지도를 확보하고, 일본 내 대형 할인점 및 주요 리쿼샵을 중심으로 가정용 판매 채널에 우선 입점할 계획이다.

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이후 현지 소비자들의 반응과 시장 수요를 분석해 유흥 채널은 물론 일본 전역으로 판매망을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

골든블루 관계자는 "위스키 강국인 일본으로의 수출은 자사 위스키 라인업의 글로벌 경쟁력을 확인할 수 있는 중요한 시험대"라며 "까다로운 일본 소비자들에게 골든블루만의 차별화된 풍미를 알리고, 현지 소비자 취향을 반영한 다양한 마케팅 활동을 통해 K-위스키의 가치와 경쟁력을 입증해 나가겠다"고 말했다.