"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, '우승후보' 스웨덴에 3-10 패배

기사입력 2026-02-05 05:00


"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, …
사진=연합뉴스

"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, …
사진=연합뉴스

"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, …
사진=연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국이 첫 판에서 고개를 숙였다.

김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조는 5일 오전 3시 5분(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 스웨덴 이사벨라 브라노-라스무스 브라노 조와의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 1차전에서 3대10으로 패했다. 한국은 5일 오후 6시 5분 개최국 이탈리아의 스테파니아 콘스탄티니-아모스 모사네르 조와 2차전을 치른다.

한국을 넘어 아시아의 자존심을 건 위대한 도전이었다. 김선영-정영석 조는 이번 대회 믹스더블 아시아 유일 팀이다. 이들은 올림픽 최종 예선인 퀄리피케이션이벤트(OQE) 플레이오프(PO)에서 승리했다. 올림픽행 '막차'를 탔다.

대회 첫 상대는 스웨덴이었다. 이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 친남매로 팀을 꾸린 이들은 2024년 세계 믹스더블 선수권대회에서 우승을 차지한 강호다. 특히 라스무스 브라노는 앞선 두 차례의 올림픽에서 금메달 1개, 은메달 1개를 목에 건 '베테랑'이다.


"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, …
사진=연합뉴스

"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, …
사진=연합뉴스

"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, …
사진=연합뉴스
대회 첫 경기의 막이 올랐다. 한국은 후공으로 시작했다. 정영석이 올림픽 첫 출전이라는 것이 믿기지 않을 정도로 '굿샷'을 선보인 가운데 이슈가 발생했다. 갑자기 정전되며 경기가 잠시 중단됐다. 김선영-정영석은 이 시간을 활용해 전술을 점검했다. 또한, '올림픽 3회차' 김선영은 이사벨라 브라노와 '기타 세리머니'를 선보이며 긴장을 푸는 모습을 보였다. 재개된 경기에서 한국이 집중력을 발휘했다. 1점을 얻어내며 1-0 리드를 잡았다. 스웨덴은 2엔드 집중력을 발휘해 2점을 챙겼다. 경기를 2-1로 뒤집었다. 한국은 물러서지 않았다. 3엔드 곧바로 리드를 되찾았다. 정영석이 스웨덴의 스톤 2개를 동시에 밀어내며 우위를 점했고, 김선영이 마지막 샷에서 쐐기를 박았다. 한국이 3-2로 앞서나갔다. 4엔드도 치열한 수싸움이 벌어졌다. 마지막에 웃은 것은 스웨덴이었다. 마지막 샷에서 모험을 걸었다. 바깥쪽에서 안으로 휘어 들어가는 샷으로 3점을 쓸어 담았다. 스웨덴이 전반을 5-3으로 리드했다.


"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, …
사진=연합뉴스

"기적 없었다!" '조기 종료 완패' 韓 김선영-정영석 컬링 믹스더블, …
사진=연합뉴스
후반 시작과 동시에 스웨덴이 공격적인 움직임으로 우위를 점했다. 스톤을 연달아 중앙에 올려놓으며 최적의 자리를 잡았다. 반면, 한국의 샷은 다소 약하게 들어갔다. 최소 실점을 목표로 했지만, 무려 4실점하며 흔들렸다. 한국이 3-9로 크게 밀렸다.

한국은 6엔드 '파워 플레이'를 사용했다. 믹스더블에선 경기당 한 번 파워 플레이를 사용할 수 있다. 일반적으로 믹스더블 경기에서는 매 엔드 후공 팀이 하우스 뒤쪽에 한 개, 선공 팀이 센터 라인에 가드 스톤을 한 개 세워 두고 시작한다. 파워 플레이를 신청하면 두 스톤을 모두 코너 쪽에 둔 뒤 해당 엔드를 시작한다. 한국은 승부수를 던졌지만, 분위기를 뒤집지 못했다. 오히려 상대에 또 다시 스틸을 허용하며 3-10으로 흔들렸다. 경기는 더 이상 진행되지 않았다. 한국은 6엔드까지만 진행한 뒤 악수를 청하며 경기를 마감했다. 한국은 첫 판에서 패배를 떠안았다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

4.

끝내 공개된 故 김새론의 마지막 작품…'우리는 매일매일' 3월 개봉

5.

10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'

스포츠 많이본뉴스
1.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

2.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

3.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

4.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

5.

80억 FA '2군'에서 시작한다고? '진짜 홈' 데뷔전에서는 '친정'까지 만난다…시범경기 일정 발표

스포츠 많이본뉴스
1.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

2.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

3.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

4.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

5.

80억 FA '2군'에서 시작한다고? '진짜 홈' 데뷔전에서는 '친정'까지 만난다…시범경기 일정 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.