[부음]정동국 대한근대5종연맹 부회장-국제근대5종연맹 부회장 별세...향년 66세

[스포츠조선 전영지 기자]정동국 대한근대5종연맹 부회장 겸 국제근대5종연맹 부회장이 22일 별세했다. 향년 66세.
펜싱 국가대표 출신인 고인은 1988년 서울 올림픽 유치를 계기로 1982년 근대5종 국가대표팀이 처음 생길 때 선발전에 참가해 뽑힌 것을 계기로 근대5종과 인연을 맺었다. 근대5종은 육상, 사격, 펜싱, 수영, 승마(현재는 장애물 경기)가 결합한 종목이다. 1985년 전임지도자로 대한근대5종연맹에 합류, 1998~2021년 사무처장으로 일했고, 13~15대 경기단체연합회장을 역임했다. 이후 2022∼2024년 대한체육회 진천국가대표선수촌 부촌장을 지냈고, 2024년 국제근대5종연맹(UIPM) 부회장으로 선출됐다. 지난해부터는 대한근대5종연맹 부회장을 맡아왔다.
UIPM 국제심판과 기술위원(TD)으로 활약한 고인은 한국 근대5종이 2021년 도쿄올림픽에서 사상 첫 메달을 획득하고, 국제 무대에서 입지를 넓히는 데 기여했다. 유족은 부인 박낭가씨와 아들 정호일씨, 딸 정성윤씨 등이 있다. 빈소는 강동경희대학교병원 장례식장 지하 1층 12호, 발인 24일 오전 8시. (02)440-8800. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com