"초대박!" '아름다운 세이렌' 日 또또 '홀릭'…피겨 이해인, 세계선수권 쇼트 10위 '6년 연속 톱10 정조준'

18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
[스포츠조선 김가을 기자]피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인(고려대)이 세계선수권대회 6년 연속 톱10 기록을 향해 달려가고 있다.
이해인은 26일(이하 한국시각) 체코 프라하의 O2 아레나에서 열린 2026년 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 36.12점, 예술점수(PCS) 32.38점을 받았다. 합계 68.50점으로 33명의 출전 선수 중 10위에 올랐다. 그는 28일 오전에 열리는 프리스케이팅에서 6년 연속 톱10에 도전한다. 2021년 10위, 2022년 7위, 2023년 2위, 2024년 6위, 2025년 9위에 랭크됐다.
이해인은 쇼트프로그램 '세이렌'에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 언더로테이티드(under rotated·점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우) 판정을 받아 수행점수(GOE) 0.84점이 깎였다.
나머지 연기는 완벽했다. 더블 악셀을 클린 처리한 뒤 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 연기하며 전반부를 마무리했다.
가산점 10%가 붙는 후반부 연기도 깔끔했다. 트리플 플립을 완벽하게 뛴 뒤 싯스핀과 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝시퀀스를 모두 레벨4로 처리하며 연기를 마쳤다.
일본 언론 도스포웹은 '이해인이 완벽한 연기를 선보였다. 일본 팬들까지 열광했다. 그는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 풍부한 표현력으로 주목받았다. 이번 대회에선 인기가 더욱 뜨거워질 것 같은 진정성 있는 연기였다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 일본 팬들은 '이해인의 의상이 너무 좋다. 아름다운 세이렌', '리듬감이 멋진 연기였다', '회전 속도와 퀄리티가 훌륭하다' 등의 반응을 보였다.
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
이번 대회에 함께 출전한 신지아(세화여고)는 TES 33.90점, PCS 31.34점을 묶어 총점 65.24점을 남겼다. 13위에 이름을 올렸다. 그는 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 시도하다가 중심이 뒤로 쏠리면서 뒤에 붙이는 토루프 점프를 수행하지 못하고 불안하게 착지했다. 하지만 두 번째 점프 과제인 더블 악셀을 완벽하게 뛰었다. 플라잉 카멜 스핀을 레벨 4로 연기했다.
후반부 연기에선 마지막 점프 과제인 트리플 플립에 앞서 수행하지 못한 토루프 점프를 더블(2회전)로 붙여 뛰면서 감점을 최소화했다. 이후 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)과 스텝 시퀀스(레벨4), 레이백 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리했다.
Figure Skating - ISU Figure Skating World Championships - O2 arena, Prague, Czech Republic - March 25, 2026 Japan's Kaori Sakamoto in action during women's short program REUTERS/David W Cerny
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1위는 이번 대회를 끝으로 은퇴하는 일본의 사카모토 가오리(79.31점), 2위는 치바 모네(78.45점·일본), 3위는 앰버 글렌(72.65점·미국)이 차지했다. 다만, 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 싱글 금메달리스트인 알리사 리우(미국)는 출전하지 않았다.
세계선수권대회는 종목별 선수들의 순위에 따라 각국 차기 세계선수권대회 출전권이 배정된다. 한국 여자 싱글 대표팀처럼 2명이 출전했을 경우 2명의 순위 합이 13이하일 때는 3장, 28이하일 때는 2장, 28을 초과할 경우는 1장이 주어진다.