'亞3대 스포츠산업 전시회' 스포엑스,26~29일 코엑스서 개최...국내외 300여개사 참여X4만6000여명 방문 예상[오피셜]

[스포츠조선 전영지 기자]'2026 서울국제스포츠레저산업전(이하 스포엑스)'이 26~29일 서울 강남구 코엑스(COEX)에서 열린다.
문화체육관광부(이하 문체부)와 산업통상부가 후원하고 국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동 주최하는 스포엑스는 2001년부터 이어져 온 국내 최대 규모의 아시아 3대 스포츠산업 전시회로서, 스포츠와 기술, 산업이 융합된 최신 흐름을 종합적으로 조망할 수 있는 국제 플랫폼이다. 이번 전시회에는 국내외 약 300개 기업이 참여하고, 관람객 약 4만 6000명이 방문할 것으로 예상된다. 김대현 문체부 제2차관이 26일 개막식에 참석해 관계자들을 격려할 예정이다.
올해 행사는 단순 전시를 넘어 스포츠산업의 최신 기술과 흐름을 직접 체험하고 사업으로 연결하는 종합 플랫폼으로 운영한다. 헬스·피트니스 장비, 스포츠용품, 건강관리(헬스케어) 기술, 수중·수상스포츠 장비 등 다양한 품목을 전시하고 인공지능(AI) 기반 운동처방 시스템, 디지털 체력 측정 솔루션 등 첨단 기술의 스포츠 서비스도 함께 선보인다.
특히 '인공지능(AI)+스포-테크(SPO-TECH) 특별관'에선 세계 기술 흐름을 반영한 혁신 제품과 서비스를 체험할 수 있으며, '프로스포츠 특별관'에서는 축구·야구 등 종목별 체험 프로그램, 리그 관련 콘텐츠 전시 등을 통해 스포츠산업의 확장성과 대중성을 동시에 보여주고 '제주SK 유스 어드바이저' 구자철 등 야구, 골프, 축구 종목의 전·현직 프로선수들이 관람객을 대상으로 강습도 진행한다. 이와 함께 전시장 안 주요 무대에서는 보디빌딩 대회와 피트니스 시연, 요가·필라테스 강습, 케이팝·힙합 춤 대회 등 다양한 행사를 열어 관람객에게 풍성한 볼거리와 체험 기회를 제공한다. 또한 스포츠산업 채용박람회, 수출상담회, 투자 연계 상담회, 산업 심포지엄 등 다양한 프로그램도 함께 운영해 산업 생태계 전반을 아우르는 행사로 진행한다.
아울러 참가기업 간 교류 행사와 창업 초기 기업 투자 연계 프로그램 등을 통해 기업 간 협력 기반을 강화하고, 국내 스포츠기업의 세계 시장 진출과 산업 경쟁력 제고를 지원할 예정이다.
김대현 문체부 제2차관은 "이번 전시회는 국내 스포츠기업의 기술력과 경쟁력을 세계 시장에 알리고, 산업 간 융합을 통해 새로운 성장 기회를 창출하는 중요한 계기"라면서 "문체부는 스포츠산업이 지속 가능한 성장 기반을 갖출 수 있도록 현장 수요를 반영한 정책으로 적극 뒷받침하겠다"는 정책 의지를 밝혔다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com