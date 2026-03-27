이럴 수가! '올림픽 4위' 차준환 빠지자 무너진 韓 남자 피겨, 세계선수권 전원 '컷 탈락'…차기 대회 출전권 2장→1장 '감소'

22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 피겨 갈라쇼가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.22/
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1500m 준결선이 열렸다. 경기장 찾아 선수들 응원하는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
[스포츠조선 박찬준 기자]'간판' 차준환(서울시청)이 빠진 대한민국 남자 피겨가 고개를 숙였다.
피겨 스케이팅 남자 싱글 차영현과 김현겸(이상 고려대)이 세계선수권대회에서 나란히 컷 탈락하면서 한국의 차기 시즌 출전권이 1장으로 줄어들었다. 차영현은 27일(한국시각) 체코 프라하 O2 아레나에서 열린 2026년 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 스케이팅 세계선수권대회 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 37.70점, 예술점수(PCS) 37.70점, 합계 70.92점을 기록했다.
36명의 출전 선수 중 27위에 머무르며. 상위 24명이 나서는 프리스케이팅 진출에 실패했다. 함께 출전한 김현겸도 TES 39.22점, PCS 31.49점, 총점 70.71점으로 28위를 기록해 프리 스케이팅 진출이 좌절됐다.
2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 한국 피겨 남자 싱글 최고 성적인 4위에 올랐던 간판스타 차준환(서울시청)이 부상으로 이번 대회를 기권하며 예견된 결과였다. 차영현이 대체 선수로 출전했지만 역부족이었다.
14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 마치고 아쉬원하는 미국 말리닌. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
이번 결과로 한국 피겨 남자 싱글의 차기 세계선수권 출전권은 2장에서 1장으로 줄어들었다. 세계선수권대회는 종목별 각국 선수 순위 합에 따라 다음 대회 출전권을 배정한다. 2명이 출전할 경우 순위 합이 13 이하일 때는 3장, 28 이하일 때 2장, 28을 초과하면 1장이 주어진다.
한편, 쇼트 프로그램 1위는 111.29점의 개인 최고점을 기록한 일리야 말리닌(미국)이 차지했다. '쿼드신'으로 불리는 말리닌은 유력한 우승 후보였던 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 최악의 부진을 보였다. 메달 획득에 실패했다. 하지만 이날 경기를 통해 자신감을 되찾았다. 2024년과 2025년 세계선수권대회에서 우승한 말리닌은 3연패에 도전한다.
프랑스의 아당 샤오잉파(101.85점)는 2위, 에스토니아의 알렉산드르 셀레브코(96.49점)는 3위에 올랐다. 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 싱글 금메달리스트 미카일 샤이도로프(카자흐스탄)은 출전하지 않았다. 당시 은메달과 동메달을 땄던 가기야마 유마와 사토 순(이상 일본)은 각각 6위(93.80점), 4위(95.84점)를 기록했다.