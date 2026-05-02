'김나영 1승' 韓여자탁구, 대만 10대들에 1대3 충격패...3일 새벽 루마니아전 필승 각오![런던세계탁구선수권]

훈련하는 김나영

훈련하는 신유빈

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[스포츠조선 전영지 기자]'세계 3위' 대한민국 여자탁구대표팀이 2년 만의 세계선수권 단체전에서 '세계 6위 복병' 대만에게 일격을 당했다.

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신유빈(21·대한항공), 김나영(20·포스코인터내셔널), 박가현(18·대한항공)이 나선 한국 여자탁구대표팀은 2일(한국시각) 영국 런던 OVO아레나 웸블리에서 펼쳐진 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권 단체전 대만과의 조별리그 1차전에서 매치스코어 1대3으로 패했다.

첫 주자로 나선 김나영이 우잉 슈안을 3대1(11-5, 11-6, 9-11, 12-10)로 돌려세우며 기선을 제압한 후, 2매치에 나선 에이스 신유빈이첫 경기에서 대만의 10대 신예 선수들을 상대로 고전했다. 2매치에서 예이티안에게 게임스코어 1대3으로 밀렸다. 3매치에 나선 막내 박가현이 생애 첫 세계선수권 무대에서 동갑내기 펑유한에게 0대3(9-11, 4-11, 10-12)으로 완패하면서 위기에 몰렸다. 4매치에 나선 '톱랭커' 신유빈 역시 첫 경기, 에이스의 부담감 탓인지 우잉슈안과 풀게임, 듀스 대접전 끝에 2대3(10-12, 8-11, 13-11, 11-8, 8-11)으로 패하며 계획했던 첫 승을 미루게 됐다.

2026 런던 세계탁구 단체전선수권대회

한국 여자대표팀은 대만, 중국, 루마니아와 함께 1그룹에 소속돼 있다. 본선 토너먼트에서 메달 획득에 유리한 대진, 중국과 8강 이후 만나기 위해 조 2위 확보가 필요한 상황, 대만을 첫 승 제물로 목표 삼았던 대표팀으로서는 아쉬운 결과다. 그러나 아쉬워할 겨를도 없이 다음 경기가 시작된다. 3일 오전 2시 루마니아와 2차전을 치른다. 루마니아 역시 중국과의 1차전에서 1패를 떠안았고, 우리나라는 대만전 첫 경기에서 패한 만큼 양팀 모두 사활을 건 일전이다. 특히 루마니아전 후 '최강' 중국과의 일전도 앞둔 만큼 반드시 이겨야 사는 경기다. .

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◇런던세계탁구선수권(단체전) 조별리그 1차전 결과

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대한민국(1패) 1대 3 대만(1승)

-김나영 3(11-5, 11-6, 9-11, 12-10)1 우잉슈안(WU Ying Syuan)

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-신유빈 1(7-11, 11-8, 7-11, 9-11)3 예이티안(YEH Yi-Tian)

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-박가현 0(9-11, 4-11, 10-12)3 펑위한(PENG Yu-Han)

-신유빈 2(10-12, 8-11, 13-11, 11-8, 8-11)3 우잉슈안(WU Ying Syuan)