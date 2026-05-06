"달려라 하니? 달려라 하나!" 국민체육진흥공단-하나은행, 체력으로 금리 높이는 적금 출시

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[스포츠조선 윤진만 기자]직접 달리면서 체력을 높이고 자산도 증진하는 '아이템'이 출시돼 눈길을 끈다.

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 하나은행(대표 이호성)과 함께 국민의 체력 증진과 자산 형성을 동시에 지원하는 혁신적인 금융상품인 '달려라 하나 적금'을 출시했다고 6일 밝혔다.

'달려라 하나 적금'은 만 19세 이상의 개인 또는 개인사업자 대상 자유 적립식 적금 상품으로, 가입 금액은 월 1만원부터 최대 30만원까지며, 계약 기간은 1년이다. 특히, 기본 금리는 연 1.8%지만, '국민체력100' 체력 인증서 발급(최고 연 1%), 개인 달리기 누적 거리 인증(최고 연 2.5%) 등에 따라 최고 4.2%의 우대금리를 추가로 받아 최고 연 6.0%(세전)를 제공하는 고금리 상품.

하형주 이사장은 "이번 상품은 국민의 건강한 삶을 응원하고 경제적 도움까지 드리는 실질적인 지원책이 될 것"이라며, "앞으로도 국민체력100을 활용한 다양한 연계 서비스를 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

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한편, 본 상품의 가입 및 혜택에 대한 자세한 사항은 하나은행 모바일 뱅킹 애플리케이션 '하나원큐'에서 확인할 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com