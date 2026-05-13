스포츠토토, 다문화가족과 함께한 '2026 스포츠드림데이' 1차활동 성료…가정의 달 맞아 스포츠 체험 및 프로축구 관람 지원

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 10일 경기도 광주시 배드민턴 해라체육관과 성남FC 홈경기장인 탄천종합운동장에서 다문화가족과 함께하는 '2026 스포츠드림데이' 1차 활동을 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.

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'스포츠드림데이'는 한국스포츠레저가 체육진흥투표권사업의 공익적 가치를 확산하기 위해 운영하는 사회공헌 프로그램이다. 이번 2026년 1차 활동은 가정의 달을 맞아 문화 소외계층 아동·청소년 및 가족들에게 스포츠 체험과 프로스포츠 직관 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 프로스포츠 관람 경험이 없는 다문화가족 15팀(약 50여명)과 한국스포츠레저 임직원 및 판매점주가 함께 참여했다.

참가자들은 배드민턴 해라 체육관에서 미니 스포츠 운동회와 불법 스포츠도박 예방 OX퀴즈 등 다양한 레크리에이션 프로그램에 참여하며, 체육 활동과 함께 건전한 스포츠 문화에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다.

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이어 오후에는 성남FC 홈경기가 열린 탄천종합운동장으로 이동해 구단 투어 프로그램과 에스코트 키즈 활동에 참여했으며, 성남FC와 전남 드래곤즈의 프로축구 경기까지 직접 관람했다.

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또한, 한국스포츠레저는 참가 가족들에게 스포츠 키트를 전달하며 일회성 행사에 그치지 않고, 행사 이후에도 일상 속 스포츠 활동이 지속될 수 있도록 물품을 지원했다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 스포츠드림데이 행사는 가정의 달을 맞아 스포츠를 통해 가족 간 유대감을 높이고, 특별한 추억을 함께 나눌 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로 다양한 계층이 스포츠를 즐길 수 있는 환경 조성을 조성하고, 건전한 스포츠 문화 확산이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력할 계획"이라고 전했다.

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한편, 스포츠드림데이는 올해 총 3회 운영될 예정이며, 하반기에는 지방 권역까지 확대해 보다 다양한 지역의 문화소외계층 가족들을 대상으로 프로그램을 이어갈 예정이다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com