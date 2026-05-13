대한배드민턴협회, 우버컵 우승 환영연+포상식 개최…포상금 1억4400만원 전달, "아시안게임서도 값진 성과" 다짐

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[스포츠조선 최만식 기자] 대한배드민턴협회가 제31회 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵)에서 우승을 차지한 대한민국 여자배드민턴 국가대표 선수단을 격려하기 위한 우승 환영연 및 포상식을 개최했다.

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이번 행사는 11일 전북 익산시에 위치한 웨스턴라이프호텔에서 진행됐다. 우승의 감격을 함께 나누고 선수단의 노고를 치하하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

협회는 이번 우승을 기념해 국가대표 선수단에 총 1억4400만원의 포상금을 전달하며, 선수들이 보여준 헌신과 투혼에 감사를 전했다.

또한 협회 공식 후원사인 요넥스(YONEX)는 선수단에 축하금을 전달하며 우승의 기쁨을 함께했으며, 후원사 르피랩(LEPILAB) 역시 축하금과 기념품을 전달하며 국가대표 선수단의 성과를 축하했다.

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협회 김동문 회장은 이날 축사를 통해 "이번 우버컵 우승은 단순한 결과를 넘어, 선수들이 서로를 믿고 하나의 팀으로 끝까지 완성해낸 값진 성과"라며 선수단의 투혼과 헌신을 치하했다.

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선수단 주장 이소희는 우승 소감을 통해 "선수들 대다수가 단체전 경험이 있어 제가 특별히 주문하거나 역할을 한 것은 없다고 생각한다"며 "선수들이 모두 하나가 되어 원팀으로 최선을 다해주었기에 좋은 결과가 있었다고 생각한다"고 밝혔다.

안세영은 "첫 경기를 반드시 이겨야 한다는 부담감은 있었지만, 언니들이 앞에서 응원을 해준 덕분에 큰 힘을 얻었다. 개인전보다 더 즐겁고 책임감 있게 뛰었고, 팀을 위해 더 힘낼 수 있었던 것 같다"고 말했다.

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대표팀을 우승으로 이끈 박주봉 감독은 "안세영은 1번 단식으로 전승을 거두었고, 김가은은 결승전에서 중국의 천위페이를 상대로 어려운 경기 끝에 승리를 가져오며 우승에 큰 보탬이 됐다"며 선수들의 활약을 높이 평가했다. 이어 "다가오는 아시안게임도 잘 준비해 좋은 결과를 낼 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

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협회는 앞으로도 국가대표 선수단이 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원을 강화하고, 대한민국 배드민턴의 국제 경쟁력 제고를 위해 최선을 다할 예정이라고 밝혔다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com