"의기투합!" '금메달 3대장' 하형주 공단 이사장X유승민 대한체육회장X정진완 장애인체육회장 봄날 'K-스포츠' 위해 다시 뭉쳤다!

사진출처=유승민 대한체육회장 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]'의기투합!'

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유승민 대한체육회장이 27일 오후 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 정진완 대한장애인체육회장과 손에 손을 맞잡고 함박웃음을 짓는 사진을 자신의 소셜미디어에 올린 후 '의기투합!' 의미심장한 한줄을 달았다. '대한민국 스포츠 3대 단체장' 올림픽·패럴림픽 영웅들이 2026년 봄날 다시 뭉쳤다.

지난해 1월 하형주 국민체육진흥공단 이사장의 스포츠영웅 헌액식에 하객으로 참석한 정진완 대한장애인체육회장과 유승민 대한체육회장 당시 당선인이 파이팅을 외치는 모습. 사진=스포츠조선 DB

지난해 3월 하형주 이사장의 제안으로 성사된 3대 단체장 첫 간담회. 사진제공=국민체육진흥공단

하 이사장은 1984년 LA올림픽 유도 금메달리스트, 유 회장은 2004년 아테네올림픽 탁구 금메달리스트, 정 회장은 2000년 시드니패럴림픽 사격 금메달리스트다. 지난해 1월 유 회장이 대한체육회장에 깜짝 당선되면서 스포츠 3대 단체장이 모두 올림픽·패럴림픽 영웅인 최초의 역사가 완성됐다.

지난해 1월 21일 하 이사장의 '스포츠영웅 헌액식'에 유 회장 당선인과 정 회장이 함께하면서 올림픽·패럴림픽 금메달리스트 3대장의 첫 만남이 성사됐고 유 회장이 임기를 시작한 3월 6일 하 이사장의 제안으로 올림픽파크텔에서 다시 만나 한국 체육 발전을 위해 세 기관이 힘을 모으기로 '도원결의'했다. 지난 1년여간 수많은 대회에서 반갑게 마주치며 각자의 업무에 집중해온 'K-스포츠 3대장'이 이날 저녁 서울 송파구 한 식당에서 다시 뭉쳤다. 지난달 추경 예산 편성 과정에서 '체육'이 소외되는 사건이 있었던 만큼 수장들의 책임감과 경각심은 그 어느 때보다 무겁다. 대한체육회가 '호스트'를 자청한 이날 만찬에선 체육 예산 확대, 전국체전, 아시안게임 협업, 장애-비장애 스포츠의 통합, 스포츠 토토 확대, 학교체육, 통합체육 지원, 체육박물관 개관, 패럴림픽 체험관 설립 등 현안에 대한 허심탄회한 대회가 쉼없이 오갔다.

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기관별 본부장급 이상 2~3명이 배석, 실무진의 소통이 이뤄진 가운데 체육박물관 개관을 앞두고 붐업을 위해 하 이사장을 필두로 유 회장, 정 회장이 '기증 릴레이'를 하자, 미사리에서 개최했던 3대 체육단체 직원 체육대회를 부활시키자는 즉석 제안도 나왔다.

하형주 국민체육진흥공단 이사장. LA 올림픽 남자 유도 금메달리스트. 사진=스포츠조선 DB

유승민 대한체육회장 2004년 아테네올림픽 남자탁구 단식 금메달리스트. 스포츠조선 DB

정진완 대한장애인체육회장 2000년 시드니패럴림픽 사격 금메달리스트 캡처=IPC

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하 이사장은 이날 후배 금메달리스트 수장들과의 만남 후 "체육의 상생과 단합에 대한 이야기를 나눴다. 아주 좋은 자리였다"며 흡족해 했다. "체육을 누구보다 사랑하고 체육을 위해 헌신한 금메달리스트들이다 보니 서로 말이 잘 통한다. 심신이 잘 단련돼 있고 확고한 프라이드에 겸손이 몸에 밴 사람들이다. 우리가 다함께 잘해야 한다는 마음, 한국 체육 발전에 대한 책임감과 사명감이 누구보다 크다"고 했다. "공단은 사회적 약자를 위한 사업, 체육인 복지사업에도 각별한 관심을 갖고 있다. 분기별로 한번씩은 만나 아이디어를 나누고 체육 발전을 위해 힘을 모으자고 했다"고 말했다.

사진제공=대한체육회

정 회장은 "체육 전문가들이다 보니 따로 설명할 게 없다. 모임 분위기가 너무 좋다"고 귀띔했다. 정 회장은 최근 주창해온 장애-비장애 전문체육 거버넌스 통합 의견도 냈다. 유 회장에게 미국올림픽·패럴림픽위원회(USOPC)처럼 장기적으로 스포츠의 독립성을 위해 KPC와 KSOC의 통합이 필요하다는 의견을 직접 전달했다. "미래는 통합교육, 통합사회다. 스포츠 역시 네것, 내것 없이 '함께 가는 것, 서로 나누는 것'이 화두인 시대다. 자주 소통하면서 체육 예산, 현안을 공유하고 서로 협조하기로 했다"고 말했다. "또 스포츠토토는 사행사업이 아닌 레저사업이라는 인식하에 더욱 활성화하고 체육기금이 스포츠 약자, 유·청소년, 노인, 장애인의 건강과 체력을 위해 더 많이 쓰이도록 하자는 데도 공감대가 있었다"고 전했다.

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'금메달 막내' 유 회장은 "의기투합"이라는 한마디로 이날 회동을 표현했다. "체육 발전을 위해 뭉쳐야 한다. 흩어져선 안된다. 체육예산, 주요 정책 등과 관련해 체육계가 공동 대응할 것이 있다면 한몸으로 움직이자는 데 의견을 같이 했다"고 했다. "행정 경험이 많으신 선배님들로부터 많은 것을 배우고 '의기투합'한 좋은 시간이었다"며 미소 지었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com