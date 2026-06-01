롯데케미칼, 이천선수촌 장애인 국대 '밥심' 후원...10kg 백미 1105포 전달식[오피셜]

사진제공=대한장애인체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]롯데케미칼(대표이사 이영준)이 아이치-나고야장애인아시안게임을 앞두고 훈련에 매진 중인 장애인 국가대표들의 '밥심'을 후원한다.

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29일 서울 올림픽회관 신관 4층 접견실에서 열린 국가대표 선수단 쌀 후원 전달식에서 김영번 롯데케미칼 커뮤니케이션 부문장은 이희룡 대한장애인체육회 사무총장에게 10kg 백미 1105포를 전달했다. 이날 전달된 쌀은 이천선수촌 선수식당에서 사용될 예정이다. 이번 후원은 롯데케미칼대산공장 인근 지역 농가와 연계한 사회공헌 활동으로 지역사회 상생과 사회적 가치 실현의 의미가 담겼다.

이희룡 대한장애인체육회 사무총장은 "선수들에게 가장 중요한 것은 안정적인 훈련 환경과 건강한 식사"라며 "롯데케미칼의 따뜻한 후원이 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임을 준비 중인 국가대표 선수들에게 큰 힘이 될 것"으로 기대했다.

김영번 롯데케미칼 커뮤니케이션 부문장은 "대한장애인체육회를 통해 뜻깊은 기부를 할 수 있게 되어 기쁘다"면서"선수들이 온전히 훈련에만 집중할 수 있도록 작게나마 보탬이 됐기를 바란다. 앞으로도 장애인 스포츠 활성화와 선수단 복지 향상에 지속적인 관심을 기울이겠다"고 약속했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com