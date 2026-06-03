'디펜딩 챔피언' 안세영 역시 세계 최강, 2세트 '단 6실점' 완벽한 플레이…국제대회 4연속 우승 '정조준'

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(24·삼성생명)이 2주 연속 우승을 향해 첫 발을 뗐다.

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세계 랭킹 1위 안세영은 3일(이하 한국시각) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아오픈 32강전에서 네슬리한 아른(29위·튀르키예)을 2대0(21-18, 21-6)으로 잡았다. 승리까지 40분이면 충분했다.

압도적이었다. 1세트 중반 8-11로 끌려가던 안세영은 7연속 득점하며 단박에 흐름을 바꿨다. 리드를 잡은 안세영은 첫 판을 잡으며 기선을 제압했다. 2세트에선 상대에게 단 6점만 내줬다. 완벽한 플레이로 가볍게 경기를 마무리했다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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안세영은 지난달 31일 싱가포르 인도어 스타디움에서 열린 2026년 싱가포르오픈배드민턴선수권대회(슈퍼 750) 여자단식 결승서 야마구치 아카네(일본·세계 3위)를 2대1(21-11, 17-21, 21-19)로 잡고 정상에 올랐다.

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변수가 있었다. 안세영의 몸상태였다. 그는 전날 열린 천위페이(4위·중국)와의 준결승에서 두통과 어지럼증으로 경기를 도중 멈추는 악전고투 펼쳤다. 이날도 온전한 몸 상태가 아닌 듯 했다. 그러나 안세영은 놀라운 집중력을 발휘해 승리했다. 이로써 안세영은 국제 대회 3회 연속이자 올 시즌 들어 6번째 금메달을 목에 걸었다. 그는 앞서 아시아개인선수권대회(4월), 제31회 세계여자단체선수권대회(우버컵·5월)에서도 우승했다. 안세영은 이번 대회에서도 정상을 정조준한다. 2021, 2025년 이 대회 우승컵을 들어 올린 안세영은 올해도 우승하면 대회 2연패를 달성하게 된다.

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16강 상대는 세계 랭킹 10위 푸살라 신두(인도)다. 안세영은 신두를 상대로 상대 전적 9전 전승의 절대적인 우위를 점하고 있다.

한편 여자 복식 세계 랭킹 3위 이소희-백하나(인천국제공항) 조는 첫판에서 고개를 숙였다. 인도네시아의 시티 파디아 실바 라마단티-아말리아 차하야 프라티위 조(29위)에 1대2(13-21, 21-17, 14-21)로 패했다. 1세트 5-5 동점 상황 이후 상대에게 주도권을 내주며 첫 게임을 내줬다. 2세트에선 초반부터 5연속 득점하며 분위기를 끌어올렸다. 끝까지 우위를 지켜내며 경기를 원점으로 돌렸다. 하지만 마지막 세트에서 9-4로 앞서가던 중 상대에게 내리 7점을 내주며 흔들렸다. 결국 다시 주도권을 찾아오지 못한 채 패배를 떠안았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com