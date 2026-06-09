"안세영과 2연속 결승전, 좋은 경험 됐다" 日 야마구치 아카네 2연속 패배에도 존중…"과제가 남는 결과가 됐다"

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]"2주 연속 결승전을 치른 것은 좋은 경험이 됐다."

Advertisement

야마구치 아카네(세계 3위·일본)가 '세계 최강' 안세영(24·삼성생명)과 대결한 소감을 전했다.

안세영은 최근 싱가포르오픈- 인도네시아오픈 여자단식 결승에서 연달아 정상에 올랐다. 공교롭게도 두 대회 연속 파이널 상대는 야마구치였다. 안세영은 한때 야마구치와의 대결에 서 어려움을 겪었다. 그러나 2025년, 2026년 연달아 상대 전적에서 우위를 점하며 강한 모습을 보였다. 실제로 안세영은 인도네시아오픈에서 2대0(23-21, 21-12)으로 완승했다. 1게임에서 듀스 접전을 펼쳤지만 한 번도 역전을 허용하지 않았다. 2게임에선 초반부터 주도권을 잡았다. 1게임과 달리 팽팽한 긴장감도 허용하지 않으며 여유롭게 승리를 거머쥐었다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

야마구치가 안세영과의 대결 소감을 솔직히 전했다. 일본 배드민턴 전문 매체 배드민턴스피릿은 8일 '야마구치가 2주 연속 준우승한 결과와 감정에 대해 전했다'고 보도했다.

Advertisement

이 매체에 따르면 야마구치는 "2주 연속으로 결승에 진출한 것은 오랜만이다. 기쁜 마음이 든다. 하지만 결승전에선 어느 대회든 과제가 남는 결과가 됐다. (안세영과 2연속 결승) 공격은 득점으로 연결할 수 있는 부분이 많았던 것 같다. 다만, 샷 정확도가 좋지 않았다. 수비와 롱 랠리 전개가 원활하지 못했다. 그러나 2주 연속 결승전을 치른 것은 좋은 경험이 됐다"고 말했다.

Advertisement

한편, 그는 최근 결승 진출 횟수가 늘어난 점과 세계 2위 왕즈이(중국)를 잡은 점 등에 대해서도 설명했다. 그는 "스피드를 자연스럽게 올리기 시작한 부분과 공겨면이 좋아지고 있다고 생각한다. (왕즈이 상대로) 스피드를 올리며 공격과 랠리 균형을 고려한 것 같다. 각 대회에서 최선을 다할 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com