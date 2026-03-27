2-0 → 2-3 충격 역전패! 감독이 일부러 화도 냈는데.. 자연재해를 맞이했다 "어쩔 수 없었다"

기사입력 2026-03-27 22:03


2-0 → 2-3 충격 역전패! 감독이 일부러 화도 냈는데.. 자연재해를…
사진제공=KOVO

2-0 → 2-3 충격 역전패! 감독이 일부러 화도 냈는데.. 자연재해를…
사진제공=KOVO

[천안=스포츠조선 한동훈 기자] 우리카드가 다 잡은 대어를 놓쳤다. 박철우 우리카드 감독은 "급해졌다"고 아쉬워했다.

우리카드는 27일 천안 유관순체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 포스트시즌 현대캐피탈과 플레이오프 1차전서 세트스코어 2대3으로 아쉽게 졌다.

우리카드는 1세트 2세트를 내리 따냈지만 힘이 빠졌다. 3세트 4세트 5세트를 연달아 빼앗기면서 아쉬움을 삼켰다.

경기 후 박철우 감독은 "3세트에 끝내려는 마음이 강해서 급해졌다. 공격 타이밍이 빨랐고 나가는 걸 잡은 리시브도 있었다. 선수들 독려하고 집중력 유지하도록 만들었어야 했는데 나도 반성한다. 하루 쉬고 경기해야 한다. 힘든 경기를 한만큼 회복에 집중하겠다"고 돌아봤다.

3세트부터는 현대캐피탈의 정면돌파에 고전했다.

박철우 감독은 "2세트까지는 생각했던대로 풀렸다. 리시브 흔들면서 원하는 플레이를 이어갔다. 현대캐피탈이 3세트부터 과감하게 전략적인 면보다는 힘으로 밀어붙였다. 우리가 힘싸움에서 밀렸다"고 패인을 진단했다.

3세트부터는 현대캐피탈 허수봉이 미친듯한 활약을 펼쳤다. 도저히 막을 수가 없는 퍼포먼스였다.

박 감독은 4세트 승부가 원점으로 돌아가고 나서 일부러 화도 내봤다.


박 감독은 "편하게 하자, 즐겁게 하자고 했다. 4세트 끝나고는 일부러 화도 한 번 냈다. 경기가 안 풀리니까 서로 짜증을 내는 부분도 있었다. 그런 부분을 없애자고 했는데 어쩔 수 없었다"고 돌아봤다.

경기가 늘 계획대로 풀릴 수는 없다.

박 감독은 "잘 풀리는 날도 있고 안 풀리는 날도 있다. 경기의 일부다. 다시 잘 수습해서 다음 경기 하는 게 중요하다. 어차피 지나간 일"이라고 털어냈다.

아라우조가 경기 중반부터 체력 저하를 노출한 점도 아쉽다.

박 감독은 "2세트까지는 좋은 컨디션을 유지했다. 아라우조가 체력이 떨어지면 스텝이 빨라지는 경향이 있다. 대화를 나누면서 다음 경기 준비 잘하겠다"고 말을 아꼈다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

28기 정숙♥영철, 결혼식 일주일 앞두고 날벼락 "큰 문제 생겨 미치겠다"

2.

'건강 빨간불' 김종국, 결국 병명 밝혔다.."전정신경염 완치 안돼, 물도 못마신다"

3.

'마약 누명' 이상보, 숨진 채 발견..소속사 "상황 파악 중"[공식]

4.

성시경, '뼈말라' 장원영·온유에 "너무 말라서 마음 아파, 예뻐져서 다행"

5.

오윤아, '위고비 無반응' 100kg 자폐子 걱정 "수면제 끊고 잠도 못자"

스포츠 많이본뉴스
1.

"亞게임 2연패 도전!" '수영괴물'황선우 자유형 200m 반박불가1위! 2위 김우민X3위 이호준+김민섭X김준우 NEW 계영 멤버! 김영현 "아깝다 0.01초"[경영국대선발전]

2.

'韓 0-0 무' 덴마크vs'2-1 승' 체코, 홍명보호 월드컵 첫 상대 압축...체코가 더 무난한 상대

3.

"12년만의 亞게임 감격,그것도 한신이라니!" 조현주 자유형200m 1분58초 쾅! 2014년 인천→2026년 아이치-나고야, 빛나는 분투의 결실[경영국대선발전]

4.

김윤하·조영건에 박주성까지 어깨 부상…키움, 개막 전부터 마운드 '흔들'

5.

패패승승승! 허수봉을 막을 수 없다! 현대캐피탈, 대역전쇼 → 우리카드 3-2 꺾고 플레이오프 기선 제압

스포츠 많이본뉴스
1.

"亞게임 2연패 도전!" '수영괴물'황선우 자유형 200m 반박불가1위! 2위 김우민X3위 이호준+김민섭X김준우 NEW 계영 멤버! 김영현 "아깝다 0.01초"[경영국대선발전]

2.

'韓 0-0 무' 덴마크vs'2-1 승' 체코, 홍명보호 월드컵 첫 상대 압축...체코가 더 무난한 상대

3.

"12년만의 亞게임 감격,그것도 한신이라니!" 조현주 자유형200m 1분58초 쾅! 2014년 인천→2026년 아이치-나고야, 빛나는 분투의 결실[경영국대선발전]

4.

김윤하·조영건에 박주성까지 어깨 부상…키움, 개막 전부터 마운드 '흔들'

5.

패패승승승! 허수봉을 막을 수 없다! 현대캐피탈, 대역전쇼 → 우리카드 3-2 꺾고 플레이오프 기선 제압

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.