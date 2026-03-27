2-0 → 2-3 충격 역전패! 감독이 일부러 화도 냈는데.. 자연재해를 맞이했다 "어쩔 수 없었다"

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[천안=스포츠조선 한동훈 기자] 우리카드가 다 잡은 대어를 놓쳤다. 박철우 우리카드 감독은 "급해졌다"고 아쉬워했다.
경기 후 박철우 감독은 "3세트에 끝내려는 마음이 강해서 급해졌다. 공격 타이밍이 빨랐고 나가는 걸 잡은 리시브도 있었다. 선수들 독려하고 집중력 유지하도록 만들었어야 했는데 나도 반성한다. 하루 쉬고 경기해야 한다. 힘든 경기를 한만큼 회복에 집중하겠다"고 돌아봤다.
3세트부터는 현대캐피탈의 정면돌파에 고전했다.
3세트부터는 현대캐피탈 허수봉이 미친듯한 활약을 펼쳤다. 도저히 막을 수가 없는 퍼포먼스였다.
박 감독은 4세트 승부가 원점으로 돌아가고 나서 일부러 화도 내봤다.
박 감독은 "편하게 하자, 즐겁게 하자고 했다. 4세트 끝나고는 일부러 화도 한 번 냈다. 경기가 안 풀리니까 서로 짜증을 내는 부분도 있었다. 그런 부분을 없애자고 했는데 어쩔 수 없었다"고 돌아봤다.
경기가 늘 계획대로 풀릴 수는 없다.
박 감독은 "잘 풀리는 날도 있고 안 풀리는 날도 있다. 경기의 일부다. 다시 잘 수습해서 다음 경기 하는 게 중요하다. 어차피 지나간 일"이라고 털어냈다.
아라우조가 경기 중반부터 체력 저하를 노출한 점도 아쉽다.
박 감독은 "2세트까지는 좋은 컨디션을 유지했다. 아라우조가 체력이 떨어지면 스텝이 빨라지는 경향이 있다. 대화를 나누면서 다음 경기 준비 잘하겠다"고 말을 아꼈다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com