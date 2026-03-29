'와 41-39' 여기서 끝났다, 현대캐피탈 2연속 챔프전 진출…대한항공 나와![장충 리뷰]

기사입력 2026-03-29 22:03


'와 41-39' 여기서 끝났다, 현대캐피탈 2연속 챔프전 진출…대한항공…
현대캐피탈 허수봉이 환호하고 있다. 사진제공=KOVO

'와 41-39' 여기서 끝났다, 현대캐피탈 2연속 챔프전 진출…대한항공…
현대캐피탈이 2시즌 연속 챔피언결정전에 진출했다. 사진제공=KOVO

[장충=스포츠조선 김민경 기자] 디펜딩 챔피언 현대캐피탈이 2시즌 연속 챔피언결정전 진출을 확정했다.

현대캐피탈은 29일 서울 장충체육관에서 열린 '진에어 2025~2026시즌 V리그' 남자부 우리카드와 플레이오프 2차전에서 세트스코어 3대2(22-25, 22-25, 25-18, 41-39, 15-12)로 역전승했다.

현대캐피탈 주포 레오가 두 팀 통틀어 가장 많은 39득점을 기록했고, 허수봉이 27점을 보탰다. 바야르사이한은 14득점을 기록했다.

현대캐피탈은 지난 27일 열린 플레오프 1차전에서도 우리카드에 먼저 1, 2세트를 뺏기고도 3, 4, 5세트를 내리 챙겨 역전승을 거뒀다. 2차전도 우리카드에 똑같은 트라우마를 안기며 우승 도전에 한걸음 더 다가갔다.

현대캐피탈은 플레이오프 3차전을 없애면서 충분한 휴식 시간을 벌었다. 다음 달 2일 인천에서 대한항공과 챔피언결정 1차전을 치른다.

우리카드는 2차전 반격에 자신감을 보였다.

박철우 우리카드 감독대행은 "1차전이 끝나자마자 선수들에게 '우리가 질 것이라 예상했다'고 말했다. 준플레이오프를 치르고 올라와 회복할 시간이 적고 부담이 있었으나 잘 싸웠다고 했다. 2차전은 우리나 현대캐피탈이나 똑같은 상황이다. 피로도가 똑같은 상황이라면 충분히 좋은 경기를 할 수 있다"고 자신했다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "1차전 때도 말했고, 개막 미디어데이 때도 나는 분명 우리카드를 4강권 팀으로 생각한다고 말했다. 국가대표팀 선수들이 포진해 있고, 좋은 외국인 선수들이 있다. 시즌 후반에 경기 리듬을 찾으면서 경기력을 회복한 게 확실히 보였다. 지금은 가장 강한 팀이 우리카드가 아닐까 생각한다"고 경계했다.


'와 41-39' 여기서 끝났다, 현대캐피탈 2연속 챔프전 진출…대한항공…
먼저 2세트를 챙겼던 우리카드. 사진제공=KOVO

'와 41-39' 여기서 끝났다, 현대캐피탈 2연속 챔프전 진출…대한항공…
현대캐피탈 해결사 허수봉과 레오(정면)가 하이파이브를 하고 있다. 사진제공=KOVO

현대캐피탈은 또 1, 2세트를 우리카드에 내줬다. 1세트 18-19에서 레오의 공격이 블로킹당하고, 19-20에서는 아라우조에게 오픈 공격을 내줘 점수차가 벌어졌다. 22-23에서 이상현의 속공으로 우리카드가 먼저 세트포인트에 도달한 가운데 아라우조가 백어택으로 1세트의 마침표를 찍었다.

2세트 들어 현대캐피탈의 반격은 더 거세졌지만, 우리카드가 버텼다. 19-18로 앞서다 우리카드가 이상현의 속공, 알리의 퀵오픈, 아라우조의 서브 에이스, 알리의 오픈 공격으로 4연속 득점해 19-22로 뒤집었다. 22-23으로 다시 좁혀졌지만, 아라우조가 백어택으로 세트포인트를 챙겼다. 이어 미들블로커 박진우가 현대캐피탈 신호진의 퀵오픈을 블로킹하면서 세트를 끝냈다.

1차전 역전승 패턴의 반복일까. 우리카드는 3세트부터 또 분위기가 가라앉기 시작했다. 시종일관 현대캐피탈과 접전도 만들지 못했다. 레오가 펄펄 날기 시작한 덕분에 현대캐피탈은 25-18로 세트를 챙기며 반격의 발판을 마련했다.

현대캐피탈의 대역전 드라마는 4세트부터 본격적으로 시작됐다. 11-17로 끌려가다 현대캐피탈 바야르사이한가 서브로 우리카드 리시브를 흔들어 14-17까지 따라붙었다. 21-23에서 허수봉의 서브 에이스로 턱밑까지 추격했고, 레오의 오픈 공격으로 23-23이 됐다. 결국 듀스 접전으로 이어졌고, 39-39에서 박진우의 서브 범실로 39-40이 됐다. 해결사가 절실한 상황에서 레오가 오픈 공격에 성공, 41-39로 세트를 챙겨 경기를 원점으로 되돌렸다.

현대캐피탈은 5세트 초반 6-8로 끌려갔지만, 급하지 않았다. 7-9에서 허수봉의 퀵오픈으로 8-9로 좁혔고, 원포인트 서버 이시우가 2연속 서브 득점에 성공해 10-9로 뒤집었다. 이어 허수봉이 오픈 공격에 성공해 2점차로 달아났다. 13-12에서 아라우조의 서브 범실로 현대캐피탈의 매치포인트. 또 아라우조의 오픈 공격 범실로 우리카드는 허무하게 봄배구를 마쳤다.


'와 41-39' 여기서 끝났다, 현대캐피탈 2연속 챔프전 진출…대한항공…
현대캐피탈이 대한항공을 만나러 인천으로 향한다. 사진제공=KOVO

장충=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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