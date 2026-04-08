"확률 0? 분노는 아직 사그라들지 않았다…'패패승승승' 새 역사 만들 것" 이글이글 타오르는 블랑 감독의 출사표 [천안포커스]

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 작전 지시를 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 경기를 준비하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

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[천안=스포츠조선 김영록 기자] "분노는 아직 사그라들지 않았다. 아마 챔피언결정전 우승을 해야 이 감정이 씻겨지지 않을까."

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현대캐피탈이 홈코트에서 우승을 내주지 않겠다는 각오를 분명히 했다.

현대캐피탈은 8일 천안 유관순체육관에서 진에어 2025~2026시즌 V리그 챔피언결정전 4차전 대한항공전을 치른다.

우리카드와의 플레이오프에서 2경기 모두 역전승을 거둔 현대캐피탈이다. 경기전 만난 블랑 감독은 "우리의 분노는 아직 사그라들지 않았다. 지난 경기의 좋은 경기력을 잘 유지하는게 오늘의 포인트"라고 강조했다.

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여자부의 경우 2022~2023시즌 도로공사가 흥국생명을 상대로 '패패승승승' 뒤집기 우승을 이뤄낸 바 있다. 반면 남자부는 아직 그런 사례가 없다.

블랑 감독은 "우리가 새 역사를 쓸 거다. 1-2 됐고, 오늘 2-2 만들 거고, 새로운 기록을 쓰는 모습을 보여드리겠다"고 다짐했다.

천하의 레오도 지친 기색이 눈에 띈다. 괴물중의 괴물이라지만, 레오는 1990년생이다.

블랑 감독은 "지친다는 신호에 반응하게 되면 정말 지친다. 반대로 긍정적인 신호를 느낄 줄 알아야한다. 벌써 풀세트 경기만 4번 치렀다. 지치는 게 당연하다"면서도 "레오는 영리한 선수다. 지혜롭게 해줄 것"이라고 강조했다.

2일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 챔피언결정전 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 필립 블랑 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.02/

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"지난 경기 3세트 때 김민재 서브에 좀 흔들렸다. 사이드아웃을 확실하게 돌려줘야한다. 이렇게 연전을 치르다보니 100% 경기력을 발휘하기가 어려운 게 사실이다. 가능한 오늘 경기까지 3-0으로 끝내고 싶다."

2~3차전에서 극과 극 경기력을 보여준 선수가 바로 황승빈이다. 블랑 감독은 "2차전 후에 이야기를 나눴고, 보시다시피 3차전에서 자기 모습을 보여줬다. 그동안은 자신감이 조금 떨어져있었던 것 같다"면서 "이준협이라는 좋은 세터가 뒤를 받치고 있다. 황승빈이 자신을 좀더 믿고 플레이하길 바란다'고 강조했다.

천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com