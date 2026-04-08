"지금 쉬고 싶은 선수가 있을까?" 왕좌 탈환 꿈꾸는 대한항공의 자신감…"볼 하나하나 집중하겠다" [천안포커스]

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 대한항공 헤난 달 조토 감독이 비디오 판독을 요청하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

2일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 챔피언결정전 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 승리한 헤난 달 조토 감독, 임동혁이 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.02/

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[천안=스포츠조선 김영록 기자] 대한항공은 왕좌를 되찾을 수 있을까.

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대한항공은 8일 천안 유관순체육관에서 현대캐피탈과의 진에어 2025~2026시즌 V리그 챔피언결정전 4차전을 치른다.

경기전 만난 헤난 달 조토 대한항공 감독은 한껏 신중했다. 그는 라인업의 변화 가능성에 대해 "어제 훈련을 하면서 손발을 다시 맞췄다. 조금 변화가 있을 수도 있다"면서 "지난 경기 1세트는 우리 경기력을 아예 보여주지 못했고, 2~3세트는 그래도 팽팽했다. 오늘도 마지막의 마지막까지 분석했다"고 답했다.

"우리 모두, 선수 뿐 아니라 감독 코치진 스태프까지 다 포함해서, 모두가 조금만 더 힘을 낸다면 우리에게 많은 기회가 올 거다. 언제나 치열하고 팽팽한 경기를 치러온 두 팀 아닌가. 볼 하나하나에 집중하고자 했다. 이제 우린 그동안 우리가 바라왔던 그 무대, 그 순간에 서 있다."

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체력적인 부담에 대해서는 "전혀 없다. 우리나 현대캐피탈이나 '슈퍼'한 선수들이다. 지금 이 상황, 이 순간을 위해 늘 준비해온 선수들 아니겠나"라며 "부상이 있다면 이야기를 듣고 컨트롤하겠지만, 지금 그런 이슈는 전혀 없다. 아마 어떤 선수도 지금 이 무대에서 쉬고 싶진 않을 것"이라고 강조했다.

2일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 챔피언결정전 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 헤난 달 조토 감독이 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.02/

결국 승패의 중심에는 외국인 미들블로커 마쏘가 있다. 마쏘의 경기 지배력이 흔들린 3차전에선 뜻밖의 셧아웃 완패를 당했다.

헤난 감독은 "마쏘는 좋은 블로커일 뿐만 아니라 키도 크고, 좋은 공격수이기도 하다"면서 "부담없이 쓰려면 A속공인데, 아무래도 리시브가 좋아야 택할 수 있는 선택지다. 그 어느 때보다 리시브 안정화에 초점을 맞췄다"고 강조했다.

천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com