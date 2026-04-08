"항의? 해야되니까 한 것" 2G 연속 셧아웃 → 침울해진 사령탑 "원점에서 다시 출발" [천안패장]

8일 천안 유관순체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 선수들에게 작전을 전달하는 대한항공 헤난 감독. 천안=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.08/

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[천안=스포츠조선 김영록 기자] "영상을 다시 돌려봐야겠지만…항의를 할 때는 이유가 있다."

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이제 2승2패, 원점으로 돌아갔다.

대한항공은 8일 천안 유관순체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 챔피언결정전 4차전에서 세트스코어 0대3으로 졌다.

지난 3차전에 이은 2경기 연속 셧아웃이다. 1~2차전 승리는 이미 머리에서 잊혀졌다.

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경기 후 만난 헤난 달 조토 대한항공 감독은 마지막 항의 상황에 대해 "수비 실패라는 느낌이 있었는데…"라며 한숨을 쉬었다.

결과적으로 3세트 초반 정지석이 '맞지 않았다'는 사인에도 비디오판독을 요청했다가 실패한 게 아쉬웠다. 필요한 순간 판독을 쓰지 못한 셈이다.

하지만 헤난 감독은 "영상을 다시 돌려보겠지만, 항의를 할 때는 하는 이유가 있다. 앞서 우리가 이긴 경기에서도 비슷한 상황이 있었다"면서 "이유가 있다면 항의할 수 있다"고 답했다.

이날 대한항공은 김민재 임재영 곽승석을 깜짝 선발출전시켰지만, 결과적으로 승리와 이어지진 않았다. 그래도 헤난 감독은 필요한 시도였다고 돌아봤다.

8일 천안 유관순체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 짜릿한 득점에 환호하는 대한항공 김민재. 천안=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.08/

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"김민재는 나쁘지 않았다. 서브로 상대를 많이 흔들었고, 김규민에 비해 스피디한 공격이 나왔다. 임재영은 긴 부상을 겪고 실전에 복귀한지는 얼마 안됐지만, 경기 초반 자기 역할을 충분히 해줬고, 3세트에는 리시브 안정화를 위해 정한용으로 교체했을 뿐이다."

결과적으로 똑같이 벼랑 끝에 몰리게 됐다. 현대캐피탈과의 승패는 정규시즌 3승3패에 이어 5승5패가 됐다. 정말 마지막의 마지막 경기만 남았다.

헤난 감독은 "집중력을 다시 끌어올려야할 때다. 우리 선수들에겐 또다른 동기부여가 될 거다. 시리즈를 끝내는 경기인 만큼, 아마 현대캐피탈도 같은 각오로 임하지 않을까"라고 강조했다.

천안=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com