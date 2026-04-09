"러셀 있을 때가 더 무서웠다" 2G 연속 셧아웃 → 허수봉 자신감 활활 [인터뷰]

인터뷰에 임한 허수봉-황승빈. 김영록 기자

8일 천안 유관순체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 짜릿한 득점에 환호하는 현대캐피탈 황승빈과 블랑 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.08/

8일 천안 유관순체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전. 현대캐피탈이 대한항공에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 현대캐피탈 선수들. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.08/

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[천안=스포츠조선 김영록 기자] "천안에서만큼은 축포를 허용하지 않겠다는 마음이었다. 이제 역전 우승까지 1경기 남았다."

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2경기 연속 셧아웃. 승부가 원점으로 돌아간 가운데, 현대캐피탈의 기세가 하늘을 찌른다.

현대캐피탈은 8일 천안에서 열린 대한항공과의 진에어 2025~2026시즌 챔피언결정전 4차전에서 세트스코어 3대0으로 완승을 거뒀다.

2승2패 균형이 맞춰졌다. 두 팀은 오는 10일 5차전에서 마지막 일전을 치른다.

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매세트 접전이 펼쳐졌고, 3세트는 듀스 혈투 끝에 31-29로 끝났다. 플레이오프 2경기, 챔피언결정전 1~2차전까지 4경기 연속 풀세트 혈전을 치른 현대캐피탈에게 3~4차전 연속 3대0 승리는 기세로 보나 체력 면에서나 큰 소득이다. 반면 대한항공 입장에선 한층 부담감을 안고 5차전에 임하게 됐다.

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V리그 남자부 역사상 5전3선승제 승부에서 1~2차전을 내주고 뒤집은 경우는 아직 단 한번도 없다. 여자부의 경우 2022~2023시즌 도로공사가 김연경이 이끄는 흥국생명을 상대로 '패패승승승' 대역전극을 이뤄낸 사례가 있다.

8일 천안 유관순체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 득점에 환호하는 현대캐피탈 레오. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.08/

이날 대한항공은 미들블로커에 김규민 대신 김민재, 아웃사이드히터에 정한용 대신 임재영, 리베로에 강승일 대신 곽승석을 선발 출전시키며 흐름을 바꾸고자 했다. 집중견제로 레오의 발을 묶는데는 성공했지만, '해결사' 허수봉을 막지 못했다.

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경기 후 만난 현대캐피탈 황승빈은 "우리 집에서는 안된다, 라는 분노를 경기에 녹여내고자 했다. 결과로 나타나니 행복하다"고 했다. 이날 혼전 중 강렬한 스파이크를 터뜨려 팬들의 박수를 받기도 했다. 그는 "공격 본능은 있는데, 연습 때마다 비웃음을 당했다. 1년에 한번 나올까말까한 순간이었다"며 멋쩍게 웃었다.

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허수봉은 "경기력이 가면 갈수록 올라오는 것 같다. 역전 우승까지 1경기 남았다. 자신감도 올라왔고, 5세트씩 하다가 3세트만 하니까 컨디션도 너무 좋다"며 활짝 웃었다. 이어 "대한항공이 워낙 강팀이다보니 더 경기력에 불이 붙는다. 코트에서 뛰는 기분이 더 즐겁다"고 강조했다.

대한항공 정지석. 사진제공=KOVO

대한항공 마쏘. 사진제공=KOVO

대한항공은 챔피언결정전을 앞두고 외국인 선수를 아포짓 러셀에서 미들블로커 마쏘로 교체하는 승부수를 던졌다. 러셀의 날개 공격력은 임동혁으로 대체 가능하다는 판단. 대신 현대캐피탈의 주포 레오를 견제하고, 중앙 공략에 초점을 맞춘 선택이다.

맞상대하는 현대캐피탈의 입장은 어떨까. 황승빈은 "가장 높은 블로커의 위치 차이인데, 제 입장에선 큰 차이가 없다"고 했다. 허수봉은 "(아웃사이드히터인)내 입장에선 러셀의 서브가 정말 무섭다. 준비된 블로킹 상대로는 어떻게든 때릴 수 있는데, 러셀의 서브는 분석을 해도 받기가 정말 어렵다. 그래서 마쏘가 뛰는 대한항공이 상대하기가 조금 더 나은 것 같다"고 답했다.

두 선수 모두 시즌이 끝나면 FA가 된다. 황승빈은 "챔프전에 몰두하느라 다른 생각할 겨를이 없다"고 답했다. 허수봉은 "이번에 우승을 해야 더 좋은 조건이 들어오지 않겠나"라며 너스레를 떨었다.

8일 천안 유관순체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 득점 후 기뻐하는 현대캐피탈 허수봉. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.08/

현대캐피탈과 대한항공은 오는 10일 인천 계양체육관에서 5차전을 치른다. 한해 농사를 결정짓는 진짜 마지막 승부다.

헤난 달 조토 대한항공 감독은 "선수들의 집중력을 다시 끌어올리겠다. 마지막 경기인 만큼 최고의 동기부여로 임하겠다"고 강조했다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "경기력이 최고조로 올라왔다. 인천에서 반드시 우승하겠다"고 의지를 다졌다.

천안=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com