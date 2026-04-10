대한항공, 2년 만에 왕좌 탈환! → 왕조 부활. 통합우승 V5 [인천 현장]

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 득점에 기뻐하는 대한항공 헤난 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 득점 후 기쁨을 나누는 대한항공 선수들. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 대한항공이 2년 만에 왕좌를 탈환했다. 통산 5번째 통합우승에 성공했다.

Advertisement

대한항공은 10일 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 현대캐피탈과 챔피언결정전 5차전서 세트스코어 3대1(25-18, 25-21, 19-25, 25-23)로 승리했다. 대한항공은 1차전 2차전을 내리 이겼다. 3차전 4차전을 내주면서 기세가 완전히 꺾였다. 5차전 안방으로 돌아와 우승컵을 되찾았다.

현대캐피탈은 2연패 꿈을 아쉽게 접었다. 대한항공은 2020~2021시즌부터 2023~2024시즌까지 통합우승을 독식했다. 지난해 현대캐피탈이 대한항공의 독주를 저지했다. 대한항공은 새 왕조 탄생을 지켜보지 않았다.

사전 기자회견에서 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 기적을 희망했다. 블랑 감독은 "우리가 2패를 했을 때 상대가 100% 이긴다고 했다. 우리는 아직 여기에 있다. 하나된 모습을 통해 여기까지 왔다. 모든 선수가 준비가 됐을 것이다. 서로 신뢰하고 스스로를 믿는다면 그 어떤 것도 이겨낼 수 있다"고 투지를 불태웠다.

Advertisement

헤난 달 조토 대한항공 감독도 명승부를 예고했다. 헤난 감독은 "(2승에서 2승2패로 쫓겼지만)0-0이라고 생각하겠다. 오늘은 그 어떠한 결과도 생길 수 있다. 선수 감독 지도자 관계자들 모두가 꿈꾸는 이 자리에 왔다. 그 자체가 동기부여다. 어떠한 결과가 나오더라도 자연스럽다"고 말했다.

Advertisement

1세트 대한항공이 기선을 제압했다. 대한항공은 6-1로 치고 나가며 주도권을 잡았다. 현대캐피탈은 좀처럼 거리를 좁히지 못했다. 22-16에서 김민재가 홍동선의 백어택을 가로막았다. 23-17에서 현대캐피탈 이시우의 스파이크 서브가 아웃되면서 대한항공이 웃었다. 임동혁이 퀵오픈으로 세트포인트를 가져왔다.

대한항공은 2세트에 잠시 흐름을 빼앗길 뻔했다. 14-12에서 따라잡힌 뒤 15-15에서 9차례 랠리 끝에 레오의 공격을 허용했다. 현대캐피탈이 어려운 공격을 성공시키면서 기세가 크게 올랐다. 하지만 대한항공은 노련하게 위기를 탈출했다. 정지석이 오픈 공격을 터뜨려 현대캐피탈의 열기를 진화했다. 17-17에서 마쏘가 신호진의 오픈 공격을 차단했다. 19-17에서 다시 마쏘가 레오의 퀵오픈마저 블로킹하면서 현대캐피탈을 주저앉혔다.

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 득점 후 기쁨을 나누는 대한항공 임동혁. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 득점에 기뻐하는 현대캐피탈 최민호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 현대캐피탈 레오의 스파이크를 막아서고 있는 대한항공 마쏘, 한선수. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

Advertisement

현대캐피탈은 그대로 물러서지 않았다. 3세트 반격에 나섰다. 14-12에서 마쏘의 속공을 유효블로킹으로 받아내면서 기회를 만들었다. 레오가 퀵오픈 득점으로 연결해 3점 리드를 확보했다. 18-15에서 바야르사이한이 속공으로 귀중한 점수를 얻었다. 24-19에서 대한항공 임동혁이 서브 범실을 저질러 4세트로 넘어갔다.

Advertisement

대한항공은 재빨리 분위기를 수습했다. 4세트도 끌려가는 흐름이었다. 11-14에서 맹추격이 시작됐다. 마쏘가 속공으로 시동을 걸었다. 정한용이 스파이크 서브로 분위기를 끌어올렸다. 한선수가 허수봉의 퀵오픈을 차단, 단숨에 동점을 만들었다. 23-22에서 임동혁이 후위공격을 꽂아넣으며 우승을 확신했다. 24-23에서는 김민재가 속공으로 챔피언십 포인트를 완성했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com