깨끗한 '패배 승복'은 없었다 → 패장의 분노! 찝찝함 여전.. "분노 사그라들지 않아" [인천 현장]

인천=한동훈 기자

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 인사를 나누고 있는 대한항공 헤난 감독-현대캐피탈 블랑 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 생각에 잠긴 현대캐피탈 블랑 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 2차전 판정 시비의 찝찝함이 해소되지 않은채 챔피언결정전이 막을 내렸다.

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남자프로배구 대한항공은 10일 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 현대캐피탈과 챔피언결정전 5차전서 세트스코어 3대1(25-18, 25-21, 19-25, 25-23)로 승리했다.

대한항공은 시리즈 3승 1패 우승을 차지했다.

하지만 패장 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "분노가 사그라들지 않았다"며 뒤끝을 남겼다.

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경기 후 블랑 감독은 "대한항공은 우승할 자격이 있었다. 나 또한 끝까지 부딪히려고 했다. 천안처럼 끝까지 부딪히려고 했는데 체력 한계는 어쩔 수 없었다. 마지막 한걸음을 내닫지 못해 아쉽다. 대한한공을 축하한다"고 말했다.

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이어서 "포스트시즌 일정을 확인하면서 계획을 짰다. 우리카드(플레이오프)와 경기가 치열할 것으로 예상됐다. 무조건 2차전으로 끝내야 한다고 생각했다. 그리고 챔피언결정전은 인천에서 1승을 해야 5차전까지 갔을 때 체력적인 부침이 덜할 것이라고 생각했다. 그러지 못한 부분이 아쉽다"고 설명했다.

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 득점에 기뻐하는 현대캐피탈 선수들. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전. 대한항공이 현대캐피탈에 승리하며 통합우승을 달성했다. 우승이 확정되자 환호하는 대한항공 선수들. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

현대캐피탈은 플레이오프를 2승으로 통과했다. 1차 목표를 달성했다.

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하지만 인천에서 열린 챔피언결정전 1차전 2차전을 모두 패했다.

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문제는 2차전이다. 현대캐피탈의 매치포인트가 비디오판독 결과 '아웃'으로 뒤집혔다. 현대캐피탈은 듀스 끝에 패했다. 시리즈 1승 1패가 될 수 있었는데 2패에 몰렸다.

블랑 감독은 이후 판정에 대해 줄기차게 불만을 표출했다. 현대캐피탈은 3차전 4차전을 승리하며 결국 2승 2패 균형을 맞췄다. 5차전까지 끌고 왔으나 결국 아쉬움을 삼켰다.

블랑 감독은 "2주간 7경기를 치른다는 건 선수들에게 너무 힘들다. 나는 아직도 2차전의 분노가 사그라들지 않았다. 그와 별개로 대한항공을 다시 한 번 축하한다"며 기자회견장을 떠났다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com