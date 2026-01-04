"푸이그도 베네수엘라에 있다" MLB 선수들도 현지 공항 폐쇄로 초비상

- People display a giant Venezuelan flag as they celebrate in Medellin, Colombia, on January 3, 2026, after US forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro. President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuela's leader Nicolas Maduro after bombing the capital Caracas and other cities in a dramatic climax to a months-long standoff between Trump and his Venezuelan arch-foe. AFP연합뉴스
[스포츠조선 나유리 기자]베네수엘라 프로야구리그에 참가 중이던 일부 메이저리그 선수들의 신변 파악을 위해 구단들이 비상에 걸렸다. 전 메이저리거이자 지난해 키움 히어로즈에서 뛰었던 야시엘 푸이그도 현재 베네수엘라에 체류 중인 것으로 확인됐다.
미국은 3일(현지시각) 오전 1시 베네수엘라 수도 카라카스에 있는 대통령 안전가옥에 대규모 병력을 투입해 독재자로 지탄받아온 니콜라스 마두로 대통령 부부를 체포했다. 이후 마두로 대통령은 강습상륙함 이오지마함으로 이동한 후 핼리콥터를 통해 뉴욕 맨해튼으로 다시 이동했다. 도널드 트럼프 대통령은 자신의 SNS에 체포된 마두로 대통령의 모습이 담긴 사진을 공개했으며, 4일 긴급 기자회견을 열어 "정권 이양이 이뤄질 때까지 베네수엘라를 운영할 것"이라고 발표했다.
긴급 사태가 벌어지면서, 메이저리그 구단들도 베네수엘라에 체류 중인 선수들의 긴급 신변 확인에 나섰다.
베네수엘라에서는 현재 프로야구 리그가 한창이다. 다만 미군의 공습 후 3일 열릴 예정이었던 경기들은 모두 취소됐다. 또 다음달 열릴 예정이던 캐리비안 시리즈에서도 베네수엘라 대표팀은 당연히 참가하지 않는다.
메이저리그 선수들 가운데 일부는 베네수엘라, 도미니카 윈터 리그에 참가해 플레이를 한다. 이정후의 소속팀인 샌프란시스코 자이언츠 소속 중에서는 외야수 루이스 마토스가 베네수엘라 수도 카라카스 과이라에서 윈터리그를 뛰고 있고, 포수 헤수스 로드리게스는 북부 도시 마라카이 아라과에서 경기에 나가고 있던 상황이다.
미국 '샌프란시스코 크로니컬' 보도에 따르면 로드리게스는 "현재 나는 안전하며 샌프란시스코 구단의 지시를 기다리고 있다"고 입장을 밝혔지만, 현재 베네수엘라의 공항들이 사실상 폐쇄된 상태라 최소 며칠간은 미국으로 건너가지 못하는 상태다.
밀워키 브루어스 역시 주전 외야수 잭슨 추리오와 연락이 닿지 않았다. 베네수엘라 윈터리그에서 뛰고있던 추리오는 1월중 윈터리그 일정을 모두 마치고 팀에 합류할 예정이었다.
밀워키 지역지인 '밀워키 저널 센티넬'에 따르면, 밀워키 맷 아놀드 야구 부문 운영 사장은 대변인을 통해 "현재 계속해서 확인 중이다. 공항이 폐쇄된 것은 알고 있지만, 그 외에는 자세한 내용을 파악하고 있다"고 밝혔다. 밀워키에는 추리오 외에도 여러 선수가 베네수엘라에서 체류 중인 것으로 확인됐다.
한편 지난해 키움 소속으로 뛰었던 전 메이저리거 푸이그 역시 현재 베네수엘라에서 체류 중이다. 푸이그도 윈터리그에 참가 중이었다.
푸이그의 에이전트는 4일 SNS를 통해 "푸이그는 현재 다른 미국 출신 선수들과 함께 안전하게 있다. 베네수엘라에 있는 선수들은 앞으로 어떻게 진행해야 하는지 미국 정부의 지침을 기다리고 있다"고 밝혔다.