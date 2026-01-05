이럴수가…베네수엘라 출신 밀워키 유망주들, 美 전격 타격 이후 '행방불명…

[스포츠조선 박상경 기자] 미국이 니콜라스 마두로 대통령을 생포하는 과정에서 베네수엘라를 타격한 가운데, 생각지도 못한 파장이 일고 있다.
밀워키 브루어스의 베네수엘라 출신 유망주들이 행방불명 상태다. 밀워키 사장인 맷 애널드는 4일(한국시각) 미국 밀워키 지역지인 센티넬 데일리 뉴스와의 인터뷰에서 "베네수엘라 윈터리그에서 뛰고 있는 잭슨 추리오를 비롯한 3명과 연락이 두절됐다"고 밝혔다. 연락이 닿지 않는 선수는 추리오 외에도 내야수 앤드루 모나스테리오, 포수 제퍼슨 케로다. 애널드 사장은 "공항이 폐쇄된 것은 알고 있지만, 그 외엔 특별히 말씀드릴 수 있는 게 없다. 현재 정보가 많지 않지만, 알아내기 위해 노력 중"이라고 덧붙였다.
UPI연합뉴스
추리오는 2021년 국제 아마추어 자유계약으로 밀워키에 입단했다. 이후 빠른 성장세를 드러내며 2023년 12월 밀워키와 8년 총액 8200만달러 계약을 맺었다. 2024년 빅리그 148경기에서 타율 2할7푼5리(528타수 145안타) 21홈런 79타점을 기록하면서 팀 핵심 타자로 자리 잡았다. 그해 내셔널리그 신인왕 3위에 오르면서 잠재력을 인정 받았다. 지난해엔 131경기 타율 2할7푼, 21홈런 78타점으로 꾸준한 활약을 이어왔다.
추리오는 지난 시즌을 마친 뒤 모국 베네수엘라로 넘어와 아길라스 델 술리아 유니폼을 입고 활약 중이었다. 센티넬 데일리 뉴스는 '추리오는 미국의 군사작전 개시 불과 몇 시간 전 연장 결승포를 터뜨리면서 팀 승리를 이끌었다'고 전했다.
AFP연합뉴스
미국은 지난 3일 새벽 베네수엘라를 전격 타격해 마두로 대통령 내외를 생포했다. 이 과정에서 카라카스 등 베네수엘라 일부 지역에 공습 및 순항 미사일 타격이 이뤄졌다. 수 시간 공격이 이뤄진 가운데 특수부대가 마두로 대통령 내외를 생포하면서 공격은 중단된 상태지만, 베네수엘라가 결사항전을 부르짖고 있고 도널드 트럼프 미국 대통령이 2차 공격 가능성을 언급하는 등 여전히 불안한 상황이 이어지고 있다.