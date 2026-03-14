'한국 콜드패 대굴욕' 박동원 태그 실패에 "소토 스윔 무브 슬라이딩 완벽해"

최종수정 2026-03-14 10:01

'한국 콜드패 대굴욕' 박동원 태그 실패에 "소토 스윔 무브 슬라이딩 완…
박동원의 태그를 피해 득점하는 후안 소토. 사진=FOX스포츠 중계 화면 캡쳐

[스포츠조선 나유리 기자]너무나 아쉬웠던 장면. 홈 태그 기회를 놓쳤던 장면이 해외 언론에서도 큰 화제가 됐다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 14일(이하 한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 도미니카공화국과의 8강전 맞대결을 펼쳐 7회 0대10 콜드패를 당했다.

선발 등판한 베테랑 류현진이 1회초를 삼자범퇴로 잘 막았지만, 어마무시한 도미니카공화국 타선을 피할 수는 없었다. 2회에만 3실점하며 순식간에 승부의 추가 한쪽으로 기울기 시작했다.

그리고 경기가 벌어진 것은 3회말. 마운드에는 2회 구원 등판한 노경은이 있었다. 이닝 선두타자 후안 소토가 중견수 방면 단타를 치고 출루했고, 다음 타자 블라디미르 게레로 주니어가 곧장 2루타를 터뜨렸다.

안타성 타구를 잡은 중견수 이정후는 빠르게 중계 플레이에 나섰다. 송구가 이어졌고, 홈을 지키고 있던 포수 박동원까지 전달됐다. 소토가 전력 질주를 했지만, 그래도 1루에서 홈까지 들어오기에는 쉽지 않았다.


'한국 콜드패 대굴욕' 박동원 태그 실패에 "소토 스윔 무브 슬라이딩 완…
MIAMI, FLORIDA - MARCH 13: Juan Soto #22 of Team Dominican Republic slides home to score against Dong Won Park #27 of Team Korea in the third inning of the quarterfinal game of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot park on March 13, 2026 in Miami, Florida. AFP연합뉴스
송구가 꽤 정확하게 갔고, 소토는 슬라이딩하며 홈으로 쇄도했다. 타이밍상은 완벽한 아웃으로 보였다. 그런데 박동원이 태그를 다소 주춤하며 시도하는 사이, 소토가 태그가 시도되는 왼팔을 오므리면서 오른쪽 팔을 쫙 펼쳐 홈플레이트를 태그했다. 결과는 세이프였다. 한국 벤치에서 챌린지를 신청했지만, 결과는 번복되지 않았다. 박동원의 태그를 완벽히 피한 소토의 득점이었다. 이 득점으로 도미니카공화국은 3-0에서 4-0으로 달아났다.

이 장면이 해외에서도 바로 화제가 됐다. 우승 후보인 도미니카공화국의 8강전이라 더욱 많은 관심이 쏟아지고 있었다.


'한국 콜드패 대굴욕' 박동원 태그 실패에 "소토 스윔 무브 슬라이딩 완…
MIAMI, FLORIDA - MARCH 13: Juan Soto #22 of Team Dominican Republic celebrates after sliding home to score against Dong Won Park #27 of Team Korea in the third inning of the quarterfinal game of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot park on March 13, 2026 in Miami, Florida. AFP연합뉴스

'한국 콜드패 대굴욕' 박동원 태그 실패에 "소토 스윔 무브 슬라이딩 완…
Dominican Republic's Juan Soto gets up after scoring during the third inning of a World Baseball Classic quarterfinal game against South Korea, Friday, March 13, 2026, in Miami. AP연합뉴스
'ESPN'은 이 장면을 두고 "야구를 좋아하는 이유가 무수히 많지만, 그중에서도 완벽하게 구사된 스윔 무브 슬라이딩은 단연 최고라고 할 수 있다. 소토의 이 슬라이딩은 그야말로 완벽 그 자체"라고 평가했다.


또 "소토의 똑똑한 베이스러닝"이라며 극찬을 아끼지 않았다. 또다른 해외 매체들도 "소토의 스윔 무브는 10점 만점에 10점"이라고 칭찬했다.

한 도미니카공화국 매체는 "소토는 포수의 태그를 피하기 위해 영화 '매트릭스' 같은 동작을 취했다"며 감탄했고, MLB 공식 계정과 WBC 공식 계정 역시 "소토의 수영 레슨", "대단한 스윔 무브"라며 이 장면을 초반 하이라이트로 꼽았다.

한국 안방에는 굴욕과 아쉬움이 남는 장면이었다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박지윤, 전현무 '성형수술 연말정산' 폭로에 울컥..."요즘이면 SNS 사과문"

2.

'재혼' 최정윤, '5세 연하' 남편♥과 여행 중 '깜짝 이벤트'에 감동 "너무 감사"

3.

'박성광♥' 이솔이, 암투병 후 울컥 고백 "몸이 먼저 고장...숨고르기 필요해"

4.

김주하 "전남편 가정폭력에 극단적 시도만 세 번, 못 빠져나올 것 같았다"

5.

'이혼' 기은세, 평창동 단독주택 공개.."공사비 폭증에 곤란"

스포츠 많이본뉴스
1.

"너무 힘듭니다. 우리도 한국처럼 합시다" 이기고도 충격 탈락 → 자진사퇴, 왜 제안했나

2.

美 폭발! "손흥민 아무런 목적 없이 떠다녀", "뭘 하려는지 모르겠아" 韓 축구도 비상, LAFC 새 감독 향한 비판 폭주

3.

류현진, 살아있네! 1회 '타티스-마르테-소토' 핵타선, 삼자범퇴 정리했다 [마이애미 현장]

4.

처참하다! 한국, 3회에 0-7 게임 터졌다 → 류현진 3실점, 노경은 2실점, 곽빈 밀어내기 볼넷 또 볼넷 [마이애미 현장]

5.

푸홀스 감독, 한국에 '황당 억지' 요구했다 + 안 통하자 공개 불만 폭발! → "왜 비밀스럽게 구나. 라인업 못 받았다" → 한국은 룰대로 했다 [마이애미 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"너무 힘듭니다. 우리도 한국처럼 합시다" 이기고도 충격 탈락 → 자진사퇴, 왜 제안했나

2.

美 폭발! "손흥민 아무런 목적 없이 떠다녀", "뭘 하려는지 모르겠아" 韓 축구도 비상, LAFC 새 감독 향한 비판 폭주

3.

류현진, 살아있네! 1회 '타티스-마르테-소토' 핵타선, 삼자범퇴 정리했다 [마이애미 현장]

4.

처참하다! 한국, 3회에 0-7 게임 터졌다 → 류현진 3실점, 노경은 2실점, 곽빈 밀어내기 볼넷 또 볼넷 [마이애미 현장]

5.

푸홀스 감독, 한국에 '황당 억지' 요구했다 + 안 통하자 공개 불만 폭발! → "왜 비밀스럽게 구나. 라인업 못 받았다" → 한국은 룰대로 했다 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.