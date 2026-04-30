한가인, 상위1% 영재 딸 잡는 '현실 엄마' 교육법..."똑똑하다는데 찡찡대지마"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인의 10살 딸이 '똑똑하다'라는 네티즌들의 댓글에 "엄마가 그래서 앞으로 찡찡대지 말라고 했다"라고 전해 웃음을 안겼다.

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30일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "갯벌에서 직접 바지락 캐서 칼국수랑 라면 끓여 먹는 한가인 모녀 먹방"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한가인은 학교 휴일을 맞아 자신을 따라나선 딸 제이 양과 함께 갯벌 체험에 나섰다. 이때 제이 양은 "오늘은 엄마가 자유부인이 아닌 억압된 부인이다. 엄마가 혼자 바닷가에서 놀고 하루 자려고 했다는 말을 듣고 그냥 지나칠 내가 아니다"라면서 남다른 텐션을 보여 웃음을 안겼다.

잠시 후 엄마와 딸은 곧바로 장화를 신고 바지락을 캐기 위해 갯벌로 들어섰다.

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이때 제이 양은 "동생과 처음으로 지하철 타는 모습을 유튜브로 찍고 어땠냐"는 질문에 "너무 재미있었다. 지하철 또 타고 싶다"라며 당시 날짜까지 정확하게 기억하고 있었다. 이에 한가인은 "그 이후로 맨날 지하철 타고 싶다고 한다"며 웃었다.

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이어 제이 양은 '사람들이 너 똑똑하다고 하는 거 아냐'는 질문에 "안다"라고 답했다. 그러면서 "엄마가 그래서 앞으로 찡찡대지 말라고 했다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 한가인은 "'전국적으로 너 똑똑하다고 소문이 났는데 그렇게 찡찡대면 어떡하냐. 똑똑하다는 데 이런 행동을 하면 안 된다'라고 했다"라고 말했다. 이를 들은 제작진은 "핑계 생겨서 좋다"라고 하자, 한가인은 "그렇다"라며 웃었다.

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이후 본격적인 갯벌 체험이 시작됐고, 제이 양은 "우리 미역국도 해 먹겠다"라면서 바지락이 아닌 미역을 들고 와 웃음을 자아냈다.

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이어 지치지 않는 에너지로 갯벌을 누비는 딸과 달리, 한가인은 점점 체력의 한계를 호소했다. 그는 "확실히 애들은 에너지가 다르다. 제이는 지금 완전 신났다"라며 "엄마는 다리가 끊어질 것 같다"고 말해 현실 엄마의 모습을 보여주며 공감을 자아냈다.

한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 한가인의 딸, 아들은 모두 상위 1% 영재 판정을 받으며 영재원에 들어갔다.

특히 한가인의 딸은 언어 영재라며 "말이 굉장히 빨랐다. 40개월쯤 됐을 때 한글, 영어를 혼자 뗐다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com