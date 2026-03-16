'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간다"

최종수정 2026-03-16 12:25

'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간…
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간…
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 5회말 무사 1루 문보경이 안타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

[수원=스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스가 또 한 명의 부상자로 한숨을 내쉬게 됐다.

LG는 16일 수원 KT위즈파크에서 KT 위즈와 시범경기를 치른다.

이날 경기를 앞두고 염경엽 LG 감독은 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가했던 선수단 합류 시점을 이야기했다.

LG는 투수 손주영 송승기 유영찬, 내야수 문보경 신민재, 외야수 박해민, 포수 박동원이 WBC에 나갔다.

한국 대표팀은 지난 14일(한국시각) 도미니카공화국에 패배해 8강 탈락을 했다. 일본 도쿄돔에서 조별리그를 치렀던 대표팀은 전세기를 타고 미국 마이애미로 넘어갔다. 그러나 1경기로 만족해야만 했다.

대표팀은 16일 새벽 인천국제공항을 통해 한국에 들어왔다. 입국 과정도 험난했다. 전세기로 입국한 가운데 지연이 되면서 7시간 대기를 하기도 했다.

17년 만에 8강 진출. LG에기는 '영광의 상처'가 남았다. 손주영은 지난 9일 조별예선 호주전에서 팔꿈치 통증을 호소하면면서 8강이 열린 미국 마이애미에 가지 못했다. 큰 부상은 아니지만 개막전 선발 엔트리에는 합류하지 못하게 됐다.

이런 가운데 문보경도 100%로 합류할 수 없게 됐다. 염경엽 LG 감독은 "문보경은 허리가 좋지 않다. 시범경기에는 뛰지 않을 거 같다. 오늘 주사 치료를 받을 것"이라며 "개막전에는 나가겠지만, 수비는 쉽지 않아 보인다"고 했다.


'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간…
16일 오전 WBC야구대표팀이 인천공항 제1터미널을 통해 귀국했다. 입국장을 나서고 있는 문보경. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.16/

문보경인 조별예선에서 11타점을 올리는 등 해결사 역할을 톡톡히 했다. 11타점은 조별예선 1위 성적. 지난해 LG 선수 최초로 2년 연속 100타점을 기록하는 등 LG의 핵심타자로 자리를 잡았다.

부상이 생긴 손주영과 문보경을 제외하고는 오는 19일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG 랜더스전부터 본격적으로 '시즌 모드'에 들어갈 예정이다. 염 감독은 "(박)해민이와 (신)민재는 정상적으로 들어간다. (유)영찬이도 그 때부터 빌드업을 하면 된다"고 했다.

다만, WBC에 한 경기도 출전하지 못한 송승기는 걱정 요소. 염 감독은 "문제는 승기다. 아예 안 되어 있다. 두 번 빌드업을 한다고 해도 첫 선발에는 60~70개 정도밖에 안 될 거 같다"고 이야기했다.

부상자 발생에 "초반부터 달리려고 했는데 버텨야 할 거 같다"고 한숨을 내쉬었지만, 수확도 있었다. 염 감독은 "그래도 문보경이 경험을 통해서 한 단계 성장했다"라며 "엄청 힘든 상황이지만, 가서 성장한게 LG가 얻은 소득"이라고 이야기했다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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