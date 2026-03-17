'테일러 5이닝 무실점 완벽' NC, KIA에 이틀 연속 1점차 승리 [창원 현장]

최종수정 2026-03-17 16:14

'테일러 5이닝 무실점 완벽' NC, KIA에 이틀 연속 1점차 승리 […
15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. NC 테일러 숨을 고르고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/

[창원=스포츠조선 김용 기자] NC 다이노스가 KIA 타이거즈와의 시범경기 2연전을 싹쓸이했다.

NC는 7일 창원NC파크에서 열린 KIA와의 시범경기 2차전에서 선발 테일러의 5이닝 무실점 호투와 타선의 집중력을 앞세워 3대1로 승리했다.

하루 전 첫 만남에서 구창모의 역투를 앞세워 4대3으로 승리한 NC는 두 경기를 모두 이기고 기분 좋게 휴식일을 맞이하게 됐다.

NC가 2회말 균형을 먼저 깼다. NC는 박건우와 김휘집이 안타, 2루타로 양현종을 두들겼다. 서호철의 볼넷으로 무사 만루. 그리고 김정호의 희생플라이로 선취 타점을 만들었다.

KIA가 6회초 균형을 맞췄다. NC 선발 테일러가 내려가자 방망이가 터지기 시작했다. 데일의 내야 안타에 이어 김호령의 1타점 우중간 2루타로 동점이 됐다.

그러자 NC가 6회말 바로 달아났다. 최정원의 1타점 중전 적시타가 나왔다. 최정원은 16일 경기에서도 결정적 2타점 3루타를 때려내며 중견수 주전 경쟁에 불을 붙였다.

NC는 7회말 상대 3루수 김규성의 송구 실책에 힘입어 추가점을 냈다.

KIA는 7회초 1사 2, 3루 찬스에서 박재현이 삼진, 정현창이 외야 플라이로 물러나 점수를 내지 못했다. 8회초에도 무사 2, 3루 찬스를 만들어놓고 김석환의 내야 땅볼 때 3루 주자 박정우가 들어오지 못해 역전 기회를 날렸다. 윤도현의 희생플라이 1타점에 만족해야 했다. 9회에도 선두 오선우가 안타를 치고 나갔지만, NC가 마무리로 임지민을 등판시켰고 박재현의 병살타로 경기가 끝났다.


NC 선발 테일러는 5이닝 2안타 1볼넷 1삼진 무실점 완벽한 피칭으로 승리 투수가 됐다. 직전 LG 트윈스전 부진을 만회하며 정규시즌 활약을 기대케 만들었다.

KIA는 이날 양현종과 올러를 모두 올려 투구수를 끌어올리게 했다. 양현종 3⅓이닝 1실점, 올러 2⅔이닝 2실점을 기록했다. 두 투수 모두 아쉬움이 남는 내용이었다.


창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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