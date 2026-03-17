"오늘이 개막이었으면…" 22년 차도 피하지 못하는 개막 스트레스, "타이밍, 방향성 너무 좋다"[인터뷰]

기사입력 2026-03-17 19:00


"오늘이 개막이었으면…" 22년 차도 피하지 못하는 개막 스트레스, "타…
17일 삼성전 맹타를 휘두른 최정. 인천=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

[인천=스포츠조선 정현석 기자]"타석에서 안정감이 생겼어요. 감이 너무 좋아서 오늘이 개막전이었으면 좋겠다는 생각이 들 정도였죠."

17일 삼성과의 시범경기에서 홈런 포함, 2타수 2안타 4타점 1볼넷으로 맹활약한 최정의 표정은 밝았다. 정규시즌 개막을 앞두고 무서운 집중력을 보여준 최정은 이미 '실전 모드'에 돌입했다.

최정은 이날 자신의 타구 방향성과 컨택 능력에 큰 만족감을 드러냈다. 그는 "첫 타석에서는 체인지업을 쳤는데, 오늘의 테마였던 '유인구에 속지 않고 무브먼트 있는 공을 치자'는 계획이 잘 맞아떨어졌다"고 자평했다. 이어 2회 만루 상황에서 터뜨린 적시타에 대해서는 "빠른 볼 타이밍도 궁금했는데, 비록 조금 늦었지만 타구 질과 방향이 좋아 만족스럽다"면서도 "하지만 타자들은 이런 좋은 감을 개막까지 유지해야 한다는 스트레스가 있다. 차라리 오늘이 개막일이었으면 좋겠다"며 웃었다.


"오늘이 개막이었으면…" 22년 차도 피하지 못하는 개막 스트레스, "타…
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 1회 투런 홈런을 날린 SSG 최정. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.17/
작년 시범경기 도중 입은 부상으로 개막전 엔트리에 들지 못했던 기억은 최정에게 큰 교훈이 됐다.

그는 "집에서 TV로 개막전을 지켜보는 마음이 너무 힘들었다"며 "올해는 비시즌부터 거의 쉬지 않고 보강 훈련에 매진했다. 지금 몸 상태는 다치기 전의 평상시 컨디션으로 완전히 돌아온 것 같아 매우 긍정적"이라고 자신감을 보였다.

특히 개막 전까지 '방심 금지'를 강조했다.

안 해도 될 불필요한 플레이를 자제하고, 디테일한 부분까지 철저히 관리해 반드시 건강한 상태로 개막전을 맞이하겠다는 의지다.

새롭게 합류한 김재환과의 시너지에 대해서도 입을 열었다. 최정은 "뒤에 든든한 타자가 있으니 확실히 욕심을 안 내게 된다"며 "과감하게 돌려야 할 때와 신중하게 기다려야 할 때를 더 명확히 구분하게 됐다"고 시너지 효과를 설명했다.


"오늘이 개막이었으면…" 22년 차도 피하지 못하는 개막 스트레스, "타…
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 2회 2루 도루 성공시킨 SSG 최정. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.17/

WBC에서 맹활약한 문보경, 김도영, 노시환 등 쟁쟁한 후배 3루수들의 활약에 대해 최정은 웃으며 "전에도 한번 말한 적이 있는데 왜 이렇게 잘하는 애들이 한꺼번에 3루에 몰렸을까 싶다(웃음)"며 "하지만 이미 완성된 선수들인 만큼 저에게도 좋은 자극이 된다"는 말로 후배들을 치켜세웠다.

통산 518홈런 신기록 행진중인 최정은 "목표는 600개"라며 "현실적으로 힘들 수도 있지만, 목표는 높게 가져가는 게 좋지 않겠나. 한 시즌 한 시즌 잘 보내다 보면 도달할 수 있을 거라 믿는다"고 답했다.

최정은 WBC에서 돌아온 노경은 선배에 대해 "젊을 때보다 구속이 더 빨라지지 않았나"라고 감탄하며 "훈련하는 모습을 보면 진짜 이렇게 할 수밖에 없도록 훈련을 한다"며 철저한 자기관리 노하우를 배우려 노력 중이라고 했다.

최정이 오래 오래 뛸수록 한국프로야구 통산 홈런 기록은 더 커지게 된다. SSG랜더스를 넘어 한국프로야구를 위해 리빙 레전드의 부상 없는 롱런에 대한 기대감이 커지는 이유다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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