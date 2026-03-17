"오늘이 개막이었으면…" 22년 차도 피하지 못하는 개막 스트레스, "타이밍, 방향성 너무 좋다"[인터뷰]

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[인천=스포츠조선 정현석 기자]"타석에서 안정감이 생겼어요. 감이 너무 좋아서 오늘이 개막전이었으면 좋겠다는 생각이 들 정도였죠."
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그는 "집에서 TV로 개막전을 지켜보는 마음이 너무 힘들었다"며 "올해는 비시즌부터 거의 쉬지 않고 보강 훈련에 매진했다. 지금 몸 상태는 다치기 전의 평상시 컨디션으로 완전히 돌아온 것 같아 매우 긍정적"이라고 자신감을 보였다.
안 해도 될 불필요한 플레이를 자제하고, 디테일한 부분까지 철저히 관리해 반드시 건강한 상태로 개막전을 맞이하겠다는 의지다.
새롭게 합류한 김재환과의 시너지에 대해서도 입을 열었다. 최정은 "뒤에 든든한 타자가 있으니 확실히 욕심을 안 내게 된다"며 "과감하게 돌려야 할 때와 신중하게 기다려야 할 때를 더 명확히 구분하게 됐다"고 시너지 효과를 설명했다.
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WBC에서 맹활약한 문보경, 김도영, 노시환 등 쟁쟁한 후배 3루수들의 활약에 대해 최정은 웃으며 "전에도 한번 말한 적이 있는데 왜 이렇게 잘하는 애들이 한꺼번에 3루에 몰렸을까 싶다(웃음)"며 "하지만 이미 완성된 선수들인 만큼 저에게도 좋은 자극이 된다"는 말로 후배들을 치켜세웠다.
통산 518홈런 신기록 행진중인 최정은 "목표는 600개"라며 "현실적으로 힘들 수도 있지만, 목표는 높게 가져가는 게 좋지 않겠나. 한 시즌 한 시즌 잘 보내다 보면 도달할 수 있을 거라 믿는다"고 답했다.
최정은 WBC에서 돌아온 노경은 선배에 대해 "젊을 때보다 구속이 더 빨라지지 않았나"라고 감탄하며 "훈련하는 모습을 보면 진짜 이렇게 할 수밖에 없도록 훈련을 한다"며 철저한 자기관리 노하우를 배우려 노력 중이라고 했다.
최정이 오래 오래 뛸수록 한국프로야구 통산 홈런 기록은 더 커지게 된다. SSG랜더스를 넘어 한국프로야구를 위해 리빙 레전드의 부상 없는 롱런에 대한 기대감이 커지는 이유다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com